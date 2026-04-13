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MLB》太空人輪值傷病連環爆！總管點名台灣強投鄧愷威、前富邦洋投

2026/04/13 15:47

鄧愷威。（資料照，路透）鄧愷威。（資料照，路透）

〔體育中心／綜合報導〕太空人1：6今天再度不敵水手，吞下惡夢7連敗，雪上加霜的是，頂替王牌H.布朗（Hunter Brown）進入輪值的右投柏頓（Cody Bolton），今天因背部緊繃提前傷退，又一次重創已經傷病滿盈的太空人先發輪值。

太空人先發輪值近期徹底陷入混亂，王牌H.布朗與主力哈維爾（Cristian Javier）都被診斷為右肩二級拉傷，已進入15天傷兵名單且至少關機2週；今井達也自日前手臂疲勞重返休士頓後，尚未有進一步傷勢更新。根據大聯盟官網隨隊記者麥克泰嘉特（Brian McTaggart）報導，太空人接下來預計從3A拉上阿里格蒂（Spencer Arrighetti）進入先發輪值。

太空人從前天開始面臨連續13天的地獄賽程，本季至今16場比賽，牛棚已經吃下高達72局，比先發65.1局還要多。談到現在面臨的投手群困境，總管D.布朗（Dana Brown）表示：「這就是為何我們休季簽了很多投手，我們認為目前牛棚其實也有一些深度選項，可以考慮拉長投球局數，像是瑞恩（Ryan Weiss）、鄧愷威。」

曾效力中職富邦悍將的瑞恩，本季出賽5場累積11局，被敲17支安打失9分責失分，送出15次三振與6次保送，防禦率7.36；台灣強投鄧愷威本季出賽6場累積8.1局，被敲5安失2分責失，投出9次三振與2次保送，防禦率2.16、被打擊率0.167、每局被上壘率0.84。

太空人尚未公布明天先發投手伯羅斯（Mike Burrows）之後的輪職安排，可能還會從3A叫上更多人選。總管D.布朗坦言，球團認為以球隊現有深度應該還能撐住這波傷病潮，但還是希望主力能盡快回歸，特別是少了當家王牌H.布朗的情況下，一切都變得格外艱難。

瑞恩。（資料照，美聯社）瑞恩。（資料照，美聯社）

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