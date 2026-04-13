全國中等學運動會屏東縣周春米授旗出發

全中運屏東代表隊授旗後全力拼出好成績。（記者葉永騫攝）

〔記者葉永騫／屏東報導〕全國中等學校運動會18日在嘉義縣登場，屏東縣長周春米今天舉行授旗典禮，勉勵代表隊選手在賽場上無懼挑戰、發揮實力，為屏東再創榮光，展現「TEAM PINGTUNG」蓄勢待發、全力迎戰。

縣長周春米表示，屏東縣在上一屆全中運表現亮眼，勇奪27金、22銀、32銅，共計81面獎牌，榮登非六都縣市第一名，充分展現新生代運動員的潛力與實力。今年經縣內層層選拔，共有834位隊職員代表屏東出征，將在21項運動種類中全力拚戰，期待延續佳績、再創高峰。

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周縣長指出，屏東縣將於116年承辦全國運動會，成為全國第一個10年內舉辦3場國內最大型綜合賽事的縣市，昨天授旗典禮中，縣長周春米也特別接見並表揚績優選手，其中，新園國中男排在114學年度國民中學排球甲級聯賽（JHVL）勇奪冠軍，睽違17年再度封王；女排則連續6年挺進全國決賽並奪得季軍。東港高中足球隊亦於114學年度中等學校足球聯賽（5人制）國中男子組奪冠，為屏東再添榮耀。

此外，本屆賽事已傳出捷報，新園國中選手方家興於跆拳道項目勇奪冠軍，為屏東代表隊率先摘下首面金牌，為全隊注入強心針，方家興表示，自5年前接觸跆拳道以來，今年第二度參賽便成功奪金，尤其在首戰擊敗上屆冠軍後信心大增，最終一路過關斬將，為屏東爭光，感到十分榮幸與感動。

縣長周春米授施給選手代表。（記者葉永騫攝）

拿下跆拳道冠軍的新園國中方家興為屏東代表隊率先摘下首面金牌。（記者葉永騫攝）

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