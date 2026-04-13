自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 PLG

PLG》林志傑抱憾引退 童子瑋：他當籃協理事長，力拚職業聯盟整併

2026/04/13 15:59

籃壇球星「野獸」林志傑昨天（12日）於台北小巨蛋舉行引退賽，中華男籃領隊、民進黨基隆市長參選人童子瑋也前往觀戰。圖由左至右依序為李雲翔、富邦集團董事長蔡明忠、童子瑋、富邦金控董事長蔡明興、洋基工程董事長劉士源、陳建州。（童子瑋提供）籃壇球星「野獸」林志傑昨天（12日）於台北小巨蛋舉行引退賽，中華男籃領隊、民進黨基隆市長參選人童子瑋也前往觀戰。圖由左至右依序為李雲翔、富邦集團董事長蔡明忠、童子瑋、富邦金控董事長蔡明興、洋基工程董事長劉士源、陳建州。（童子瑋提供）

〔記者俞肇福／基隆報導〕台灣籃壇傳奇球星「野獸」林志傑昨天（12日）於台北小巨蛋舉行引退賽，中華男籃領隊、民進黨基隆市長參選人童子瑋也前往觀戰。童子瑋今天（13日）在臉書發文指出，林志傑這3個字，可以說就是他的青春日記，未來會盡力推動職業聯盟整併，讓國家更有競爭力，期待讓台灣籃球再次站上亞洲舞台。

童子瑋回憶，最開始聽到林志傑的名字，是林志傑在文化大學打球的時候，那時候他就以街頭彪悍的球風聞名，後來他才知道，原來林志傑不是傳統體育系科班培養的球員，而是在基隆的籃球聖地「市立體育場」當球王，是在地的基隆之光。

童子瑋說，SBL時期最喜歡的球隊就是林志傑的台啤，他經常排隊買票、進場看球，當時是台灣籃球的黃金年代，像是陳信安、田壘、曾文鼎⋯⋯等，都是年輕人的每日話題。後來自己有機會認識林志傑本人，才發現他在場下時，是蠻內向又很害羞的人。

童子瑋提到，2013年亞錦賽台灣面對中國隊，從落後17分到最後逆轉，那天林志傑帶傷上陣打出封神之戰，是一個世代的記憶，是很多人重新喜歡台灣籃球的原因。童指出，自己昨天受邀到現場看引退賽，讓他想到許多看球的記憶，尤其是閻總的那句「球給志傑」，是信任跟勇氣的口號，感謝志傑給了台灣籃球一個美好的時代。

童子瑋引用林志傑的話強調，很可惜在林志傑的球員生涯裡沒能看到職業聯盟真正整合。例如這幾年，因為分屬不同聯盟，沒有看到林書豪跟林志傑對戰，是許多球迷心中的遺憾。未來，他若擔任籃協的理事長，會盡力推動職業聯盟整併，讓國家更有競爭力，期待有朝一日讓台灣的籃球再一次站上亞洲舞台。

籃壇球星「野獸」林志傑昨天（12日）於台北小巨蛋舉行引退賽，中華男籃領隊、民進黨基隆市長參選人童子瑋也前往觀戰。圖由左至右依序為李雲翔、鄭志龍、童子瑋、陳建州。（圖為童子瑋提供）籃壇球星「野獸」林志傑昨天（12日）於台北小巨蛋舉行引退賽，中華男籃領隊、民進黨基隆市長參選人童子瑋也前往觀戰。圖由左至右依序為李雲翔、鄭志龍、童子瑋、陳建州。（圖為童子瑋提供）

籃壇球星「野獸」林志傑昨天（12日）於台北小巨蛋舉行引退賽。（圖為童子瑋提供）籃壇球星「野獸」林志傑昨天（12日）於台北小巨蛋舉行引退賽。（圖為童子瑋提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中