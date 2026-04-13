PLG》林志傑抱憾引退 童子瑋：他當籃協理事長，力拚職業聯盟整併

籃壇球星「野獸」林志傑昨天（12日）於台北小巨蛋舉行引退賽，中華男籃領隊、民進黨基隆市長參選人童子瑋也前往觀戰。圖由左至右依序為李雲翔、富邦集團董事長蔡明忠、童子瑋、富邦金控董事長蔡明興、洋基工程董事長劉士源、陳建州。（童子瑋提供）

〔記者俞肇福／基隆報導〕台灣籃壇傳奇球星「野獸」林志傑昨天（12日）於台北小巨蛋舉行引退賽，中華男籃領隊、民進黨基隆市長參選人童子瑋也前往觀戰。童子瑋今天（13日）在臉書發文指出，林志傑這3個字，可以說就是他的青春日記，未來會盡力推動職業聯盟整併，讓國家更有競爭力，期待讓台灣籃球再次站上亞洲舞台。

童子瑋回憶，最開始聽到林志傑的名字，是林志傑在文化大學打球的時候，那時候他就以街頭彪悍的球風聞名，後來他才知道，原來林志傑不是傳統體育系科班培養的球員，而是在基隆的籃球聖地「市立體育場」當球王，是在地的基隆之光。

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童子瑋說，SBL時期最喜歡的球隊就是林志傑的台啤，他經常排隊買票、進場看球，當時是台灣籃球的黃金年代，像是陳信安、田壘、曾文鼎⋯⋯等，都是年輕人的每日話題。後來自己有機會認識林志傑本人，才發現他在場下時，是蠻內向又很害羞的人。

童子瑋提到，2013年亞錦賽台灣面對中國隊，從落後17分到最後逆轉，那天林志傑帶傷上陣打出封神之戰，是一個世代的記憶，是很多人重新喜歡台灣籃球的原因。童指出，自己昨天受邀到現場看引退賽，讓他想到許多看球的記憶，尤其是閻總的那句「球給志傑」，是信任跟勇氣的口號，感謝志傑給了台灣籃球一個美好的時代。

童子瑋引用林志傑的話強調，很可惜在林志傑的球員生涯裡沒能看到職業聯盟真正整合。例如這幾年，因為分屬不同聯盟，沒有看到林書豪跟林志傑對戰，是許多球迷心中的遺憾。未來，他若擔任籃協的理事長，會盡力推動職業聯盟整併，讓國家更有競爭力，期待有朝一日讓台灣的籃球再一次站上亞洲舞台。

籃壇球星「野獸」林志傑昨天（12日）於台北小巨蛋舉行引退賽，中華男籃領隊、民進黨基隆市長參選人童子瑋也前往觀戰。圖由左至右依序為李雲翔、鄭志龍、童子瑋、陳建州。（圖為童子瑋提供）

籃壇球星「野獸」林志傑昨天（12日）於台北小巨蛋舉行引退賽。（圖為童子瑋提供）

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