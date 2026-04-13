拳擊》睽違19個月回歸國際賽奪銅 林郁婷分享心境轉折

宏道基金會13日頒發東京奧運與巴黎奧運奪牌選手獎金，女子拳擊選手林郁婷。（記者王藝菘攝）

〔記者盧養宣／台北報導〕巴黎奧運女子拳擊金牌名將林郁婷近期回歸國際賽舞台，在2026亞洲拳擊錦標賽女子60公斤級勇奪銅牌，她表示，很高興終於能透過實戰檢驗訓練狀態。

林郁婷在巴黎奧運奪金後，因配合世界拳擊聯盟（World Boxing）性別資格審查，無法在國際賽亮相，近期終於通過審查，在蒙古舉辦的亞錦賽迎來睽違19個月的國際賽，也是轉戰60公斤級首場國際賽，她取得2連勝後前進4強，可惜最後不敵北韓勁敵元恩景，收下銅牌。

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久違回歸國際賽戰場，林郁婷提到，上場前很緊張，「畢竟環境已經有點陌生，要努力恢復到競技狀態，也回想奧運時的場景，雖然第一戰一上場還是有遭遇一些小亂流，但很快就找到狀態。」

林郁婷表示，遲遲無法參加國際賽對正值巔峰的選手難免有影響，無法透過比賽檢驗訓練成效，「不會知道練的東西到底有沒有效果，這次就有發現問題，像是體能分配、節奏等等，也可以成為後續備戰的參考。」

林郁婷在4強戰不敵元恩景，她坦言，北韓對手相當神秘又陌生，情蒐不易，知道對方是杭州亞運女子60公斤級銀牌，還特別參考當時奪金選手的打法，「但她又更進化了，臨場反應可能需要再加強，早遇到也是好事，我們也知道之後如何對戰她，吃過一次虧就不會再讓自己吃第二次虧。」

宏道基金會13日頒發東京奧運與巴黎奧運奪牌選手獎金，女子拳擊選手林郁婷。（記者王藝菘攝）

宏道基金會13日頒發東京奧運與巴黎奧運奪牌選手獎金，基金會董事長林鴻道（左）頒發獎金給女子拳擊選手林郁婷。（記者王藝菘攝）

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