MLB》百年來只有3人達成！ 大谷翔平有望挑戰首棒神紀錄

大谷翔平。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本二刀流球星大谷翔平，連續兩天首局首打席開轟，以5轟並列國聯第2多，只落後紅雀沃克（Jordan Walker）的7轟。大谷如果明天對戰大都會再度開轟的話，有望寫下一項超狂紀錄。

大谷翔平12日首局首打席砲轟遊騎兵右投萊特（Jack Leiter），今天再度棒打「地表最強投」德葛隆（Jacob deGrom），連續兩場首局首打席開轟，這也是他生涯第26支首局首打席的全壘打，他也將連續上壘場次推進至46場，持續刷新自己保持的日本球員最長連續上壘紀錄。

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根據大聯盟數據專家藍斯（Sarah Langs）指出，自1900年以來，能達成連續3場以上擊出首局首打席全壘打的球員僅有3人，2018年的阿庫尼亞（Ronald Acuña Jr.）和2023年的維杜戈（Alex Verdugo）曾經達成過連續3場，1996年金鶯名將安德森（Brady Anderson）締造連續4場首局首打席開轟的大聯盟紀錄。

如果大谷連3場首局首打席敲出全壘打的話，將成為史上第4人。道奇明天將在主場迎戰大都會，對手派出30歲明星左投皮特森（David Peterson），本季戰績為0勝2敗、防禦率6.14，大谷過往打他很有心得，生涯對戰（包含季後賽）18打數敲出7支安打，打擊率高達0.389，但大谷並未從皮特森手中敲出過全壘打。

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