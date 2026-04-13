自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》百年來只有3人達成！ 大谷翔平有望挑戰首棒神紀錄

2026/04/13 16:43

大谷翔平。（美聯社）大谷翔平。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本二刀流球星大谷翔平，連續兩天首局首打席開轟，以5轟並列國聯第2多，只落後紅雀沃克（Jordan Walker）的7轟。大谷如果明天對戰大都會再度開轟的話，有望寫下一項超狂紀錄。

大谷翔平12日首局首打席砲轟遊騎兵右投萊特（Jack Leiter），今天再度棒打「地表最強投」德葛隆（Jacob deGrom），連續兩場首局首打席開轟，這也是他生涯第26支首局首打席的全壘打，他也將連續上壘場次推進至46場，持續刷新自己保持的日本球員最長連續上壘紀錄。

根據大聯盟數據專家藍斯（Sarah Langs）指出，自1900年以來，能達成連續3場以上擊出首局首打席全壘打的球員僅有3人，2018年的阿庫尼亞（Ronald Acuña Jr.）和2023年的維杜戈（Alex Verdugo）曾經達成過連續3場，1996年金鶯名將安德森（Brady Anderson）締造連續4場首局首打席開轟的大聯盟紀錄。

如果大谷連3場首局首打席敲出全壘打的話，將成為史上第4人。道奇明天將在主場迎戰大都會，對手派出30歲明星左投皮特森（David Peterson），本季戰績為0勝2敗、防禦率6.14，大谷過往打他很有心得，生涯對戰（包含季後賽）18打數敲出7支安打，打擊率高達0.389，但大谷並未從皮特森手中敲出過全壘打。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中