桌球》林昀儒重返世界排名第7 溫瑞博11名再創生涯新高

林昀儒本週世界排名重回第7。（取自ITTF官網）

〔記者許明禮／台北報導〕國際桌總今年第16週世界排名出爐，拜18歲日本新星松島輝空去年太原挑戰賽冠軍積分到期所賜，台灣一哥林昀儒重返第7，把第8名還給松島，昨天在太原挑戰賽奪冠的19歲中國小將溫瑞博則上升至生涯最佳的11名，僅落後第10的德國名將邱黨150分。

今年澳門世界盃勇奪銀牌的松島輝空，去年太原站冠軍積分400分清零後，總積分少了195分成為4435分，被4555分的林昀儒超越，退居第8，世界排名前6依舊是王楚欽、莫雷加德、卡德拉諾、張本智和、林詩棟、F.勒布朗。

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溫瑞博昨晚在太原挑戰賽男單決賽以4:2逆轉日本名將吉村真晴，收穫400分，總積分2625分，從14名躍居11，再創生涯新高，也直追9、10名的張禹珍、邱黨。

台將方面，昨天剛奪下全大運男單金牌的馮翊新，少了去年太原8強積分70分，排名從57下滑至62；高承睿、張佑安也都下跌2名，分居75、76名，17歲台南小將郭冠宏下滑4名來到85，廖振珽100。

女子組方面，台灣女將上週均未參賽變動不大，台灣一姐鄭怡靜仍居20名、18歲小將葉伊恬上升1名回到45、李昱諄52名、簡彤娟62名、黃愉偼85名。

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