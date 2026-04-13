MLB》道奇高居戰力榜王座！5連敗洋基竟僅次衛冕軍、官網分析原因

大聯盟官網最新球隊戰力榜出爐。（取自大聯盟官網）

〔體育中心／台北報導〕大聯盟官網最新球隊戰力榜出爐，衛冕軍道奇仍高居第1名王座，然而近期狂吞5連敗的洋基，在本次戰力榜上仍高居第2名僅次道奇，官網記者雷奇（Will Leitch）也點出原因。

衛冕軍道奇在上次戰力榜排名第1，本次仍獨居王座，官網記者雷奇表示，道奇在本季前15場例行賽中拿下11勝，為全大聯盟最佳；不過與上季類似的是，道奇仍有一個國聯西區勁敵緊追在後，那就是教士。目前教士僅落後道奇1.5場勝差，排名也從上次的19名狂升14名，來到第5名位置。

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至於2024年球季殺進世界大賽與道奇火拼的洋基，去年止步美聯分區賽，今年開季前10場狂拿8勝，但近期陷入5連敗大低潮，然而在本次戰力榜仍位居第2名。雷奇指出，儘管洋基遭遇連敗，但球隊並未陷入困境，7場敗仗中有6場只以1分之差敗北，目前團隊淨勝分+21仍是全美聯最佳。

本次球隊戰力榜1至30名，依序為道奇、洋基、勇士、釀酒人、教士、守護者、海盜、遊騎兵、費城人、大都會、響尾蛇、藍鳥、小熊、水手、紅人、馬林魚、金鶯、老虎、太空人、紅雀、皇家、紅襪、巨人、運動家、雙城、光芒、天使、洛磯、白襪、國民。

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