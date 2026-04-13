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MLB》洋基慘遭光芒橫掃吞5連敗！賈吉說重話：每個人都想當英雄...

2026/04/13 17:45

賈吉。（美聯社）賈吉。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕洋基隊長「法官」賈吉（Aaron Judge）今天開轟仍難拯救球隊，洋基4：5不敵光芒，3連戰系列賽被橫掃，近期苦吞5連敗。賈吉賽後受訪點出球隊問題，「每個人都想當英雄。」

「我們在打擊區需要想得簡單一點，」賈吉賽後受訪談到球隊最近的低迷狀況時表示，球隊現在看到每一球都想打，結果讓自己陷入不好的球數和狀況，如果全隊能稍微簡化打擊策略，鎖定自己要攻擊的球，做好串聯，這樣才會有更好的表現。

光芒自2021年4月首度3連戰橫掃洋基，洋基在本季1分差的比賽中苦吞0勝6敗。賈吉坦言，在這個系列賽中，當球隊需要上壘時，攻勢總是不連貫，大部分時間全隊只有零星安打，如果大家能在需要時選到保送，並專注於能長打的球，處境會好很多。「今年到目前為止起伏很大，但現在還早，我們在今年看到了很多亮點，我們一定會扭轉局勢。」賈吉說道。

洋基本場先發打線有6名球員打擊率未達2成，包含葛里遜（Trent Grisham）、奇澤姆（Jazz Chisholm Jr.）、葛里查克（Randal Grichuk）、埃斯卡拉（J.C. Escarra）、麥克曼恩（Ryan McMahon）以及卡巴耶羅（José Caballero）。對此，總教練布恩（Aaron Boone）表示，今天打線完全被壓制住了，而其他比賽則是在得點圈有人時沒有把握機會，當球員沒辦法打出全壘打時，就必須把握有限的得分機會，其實有很多比賽的打席內容不錯，也有人上壘，但關鍵是要把分數打回來。

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