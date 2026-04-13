MLB》防禦率0.33超殺！天使王牌當大聯盟「3冠王」 寫史無前例偉業

索里安諾。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕天使今天以9：6擊敗紅人，當家王牌投手索里安諾（José Soriano）今天延續開季超殺表現，主投7局狂飆10K無失分，只被敲出2支零星安打，摘下開季4連勝之外，還寫下史上首見紀錄。

多明尼加籍的索里安諾早在2016年就以國際自由球員身分加盟天使，2020年透過規則五選秀轉戰海盜，然而當時他飽受傷病困擾，連續2年接受手肘韌帶置換手術（Tommy John），也讓他始終無緣大聯盟，2021年11月就被送回天使。

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2023年6月，索里安諾首度登上大聯盟，起初以後援身分在牛棚貢獻，2024年起轉往先發，終於在今年大爆發。包含今天在內，索里安諾開季至今4場先發全部奪勝，成為2011年威佛（Jered Weaver）以來第1人，更是自1900年以來，史上首位開季前4場投滿25局，被安打少於10支、失分低於2分的投手。

索里安諾本季至今出賽4場拿4勝，投27局狂飆31次三振，防禦率0.33，是大聯盟目前勝投、防禦率、三振的投手「3冠王」。今天紅人完全被索里安諾宰制，紅人總教練法蘭柯納（Terry Francona）表示，索里安諾的表現完全符合球探報告，擁有90英哩以上的二縫線速球，搭配變速、指叉等變化球，還能把四縫線速球精準塞在高角度，令人印象深刻。

天使在索里安諾好投下，拿下自自2016年8月29日至31日以來，首次對紅人的系列戰勝利，更是自2007年6月12日至14日以來首次在客場贏得對紅人的系列戰。談到這位當初就被天使看中，如今繞了一圈後蛻變為當家王牌的27歲強投，天使總教練鈴木清（Kurt Suzuki）表示：「他是那種一天一天來的投手，不會對未來焦慮，也不會糾結過去，每天以同樣的自己活在當下，這就是他能這麼強的原因。」

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