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棒球》防禦率1.25主宰大學賽場！18歲台裔火球男：以身為台灣人為傲

2026/04/13 19:05

〔體育中心／綜合報導〕先前台灣網友再度發揮「神級肉搜」能力，繼「龍仔」強納森．龍（Jonathon Long）後，又挖掘出一名年僅18歲、在美國就讀大一，且與台灣有淵源的火球男約德（Noah Yoder）。近期他受訪時談到自己的台灣血統，直呼身為台灣人感到很驕傲。

約德身高約198公分，體型高大，高中時期就是全美知名投手，目前就讀維吉尼亞大學（Virginia University）。他的最快球速已飆到98英哩（約158公里）。今年是約德的大一賽季，目前出賽14場都是後援，拿下2勝0敗，投21.2局飆出25次三振，被打14支安打包含1轟，失掉3分責失分，另有15次保送，防禦率1.25。

近期約德接受《Prospect Dugout》中文訪問，他也用「台式中文」分享，自己和很多隊友一樣，都是從3、4歲起父母讓他接觸樂樂棒球（tee-ball），成為開始打棒球的契機；而出生自美國首府華盛頓D.C.的他，從小就會去看國民隊比賽，也從那時起就愛上棒球，「以前我阿公住我家的時候，我每個晚上都會坐在他的大腿上看棒球。」

除了棒球，約德說自己也喜歡打籃球，會去體育館投投籃，但不會在場上衝刺因為害怕受傷，還笑說自己除了棒球以外，跟一般人一樣喜歡看電視、聽音樂，感覺應該要培養更多不同興趣和嗜好，但棒球就是他生活的一切，基本上課業與棒球是他最重視的。

談到身為混血兒，約德坦言，無論是白人或亞洲的文化與傳統，他都深受影響，「我對我可以說中文的力量（能力）很有驕傲。我覺得我很開心可以說中文，如果有機會可以說中文，我就會說中文。我覺得這是因為我爸媽從小跟我說，你應該要為身為華人感到驕傲，而我是台灣人，從那時起我都是這樣的想法，這是我當一個台灣人的親身經歷。」

今年經典賽，效力守護者體系的「費仔」費爾柴德（Stuart Fairchild）與小熊3A「龍仔」強納森．龍都入選台灣隊；先前台灣網友還發現不少具有台裔背景的球員，包含康乃狄克大學捕手康威爾（Alex Cantwell）等人，或許隨著這批混血新星持續成長茁壯，未來台灣隊有望增添更多頂級戰力。

約德。（擷取自Prospect Dugout X）約德。（擷取自Prospect Dugout X）

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