道奇對決大都會、大谷翔平挑戰連3場首打席開轟 今日賽事預告與轉播

大谷翔平。（美聯社）

大家早安，自由體育為您獻上今日精彩賽事預告與轉播！

MLB今天有2場轉播，洋基在主場迎戰天使，推出沃倫（Will Warren）掛帥先發，對決日籍強投菊池雄星，條紋軍團盼能終結5連敗；另一場為道奇與大都會交手，25歲左投羅布列斯基（Justin Wrobleski）將與30歲明星左投皮特森（David Peterson）過招，大谷翔平挑戰連續3場首打席開轟，而大都會則是希望中止近期的5連敗，大家千萬不要錯過了喔。

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中職共有2場賽事，終止6連敗低潮的爐主兄弟回到洲際主場出戰台鋼雄鷹，兩隊本季首次交手，分別推出鄭浩均和後勁先發，兄弟力拚本季首度連勝和第3勝；富邦悍將、味全龍本季初次交手，擔任主隊的富邦將推出前年選秀入隊的左投陳品宏，這將是他生涯一軍本季初登板、生涯初先發。味全龍隊則是推出資深的伍鐸擔任先發，伍鐸本季唯一一場先發，對台鋼投5.1局、失3分，無關勝敗，熱愛中職的球迷記得鎖定轉播！

MLB

07：00 天使 VS 洋基 緯來育樂、愛爾達體育2台

10：00 大都會 VS 道奇 緯來體育、愛爾達體育2台

日職

17：00 歐力士 VS 西武 DAZN2

NBA

18：30 台鋼雄鷹 VS 中信兄弟 緯來體育、緯來精采

18：30 味全龍 VS 富邦悍將 緯來育樂、愛爾達體育2台

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