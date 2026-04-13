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拳擊》黃筱雯本季首場國際賽就奪銀 暫居世界第一是壓力也是動力

2026/04/13 20:08

宏道基金會13日頒發東京奧運與巴黎奧運奪牌選手獎金，女子拳擊選手黃筱雯（左）、陳念琴（右）聯訪。（記者王藝菘攝）宏道基金會13日頒發東京奧運與巴黎奧運奪牌選手獎金，女子拳擊選手黃筱雯（左）、陳念琴（右）聯訪。（記者王藝菘攝）

〔記者盧養宣／台北報導〕台灣拳擊名將黃筱雯在今年的首場國際賽就勇奪銀牌，她表示，有達到賽前預設的目標，會繼續全力備戰名古屋亞運。

28歲的黃筱雯在東京奧運摘下女子51公斤級銅牌，去年成為台灣史上首位在世錦賽3度摘金的拳擊手，日前剛出爐的世界排名，也登上女子54公斤級世界第1的寶座。

黃筱雯這次在蒙古舉辦的2026亞洲拳擊錦標賽一路過關斬將，可惜在女子54公斤級金牌戰，歷經3回合苦戰，最終以0：5不敵印度好手普里蒂（Preeti Preeti），收下銀牌。

黃筱雯表示，去年WB年終賽後有意識到力量較不足，也對此特別下了不少功夫，參加亞錦賽前曾到日本移訓一週，透過實戰檢視表現，「這次都有把備戰的東西發揮出來，調整得還算順利。」

黃筱雯去年在WB年終賽4強帶傷上陣敗給普里蒂，這次沒能復仇成功，她表示，賽前有進行模擬，「第一回合還沒有調適好，可能二三回合在裁判的印象分上就比較不利，但也是很好的經驗，因為亞運可能也會再遇到。」

黃筱雯接下來預計會參加WB中國貴陽的積分賽，也會再進行移地訓練，全力備戰名古屋亞運，對於暫居女子54公斤級拳后寶座，黃筱雯坦言，難免會有壓力，「畢竟會成為大家情蒐的目標，就是努力維持自己的水準，想辦法改善缺點、持續進步。」

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