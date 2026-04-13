全國青少棒》勝部冠軍戰組合出爐 B組上演雙北大戰

台北市重慶國中隊長周震泉6局上二壘安打。（棒協提供）

〔記者林宥辰／台北報導〕115年萬士益冷氣盃全國青少棒錦標賽戰況持續升溫，勝部冠軍戰組合正式出爐。A組將由桃園市與彰化縣交手，爭奪4強門票；B組則上演雙北大戰，由臺北市對決新北市，勝者晉級4強，敗者轉入敗部冠軍戰。

昨日B組賽事競爭激烈，台北市與高雄市「北高對決」。台北市重慶國中在4局上攻下4分奠定勝基，終場以9：2擊敗高雄市忠孝國中，收下2連勝，挺進勝部冠軍戰。

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「北高對決」關鍵出現在4局上，台北市葉承豪二壘安打帶動攻勢，並藉對手失誤拿下2分，隨後再靠暴投、保送與推進添得2分，拉開差距。

葉承豪此役3打數3安打，包含2支二壘安打，貢獻打點，完成猛打賞；同時先發投3.1局用49球失1分，展現投打俱佳表現。總教練李清堂表示，賽前針對高雄市左打較多進行情蒐，刻意安排左投先發。葉承豪賽後自評95分，認為控球仍有進步空間，但對打擊表現感到滿意。

高雄市5局下曾攻佔滿壘、無人出局形成反攻契機，臺北市緊急派出隊長周震泉登板。雖先觸身球失1分，但連飆2K化解危機，最終投滿3局僅被敲2安、無失分，並送出4次三振，成功守成。他表示登板初期熱身不足，調整後恢復節奏；6局上也敲二壘打，期望持續朝投打雙棲發展，畢業前球速突破140公里。

另一場比賽，新北市對上台東縣。雙方前4局戰成1：1，第5局上新北市打線爆發，第3輪攻勢由後段棒次串聯上壘後，曹志龍、周子淅、李晉瑋與王柏霖連續4支安打，一口氣攻下5分，終場以9：4勝出。

台東縣6局下曾展開反攻，新北市派出國一投手周子淅後援，雖受守備失誤影響失掉3分，但隨後穩住陣腳完成1.2局投球。周子淅打擊同樣亮眼，7局上敲出2分打點三壘安打，全場3安猛打賞、3分打點，僅差全壘打就達完全打擊，連同前一戰累計2戰5安。

周子淅表示，情緒一度因守備影響起伏，經隊友提醒後重新專注。他自國小一年級開始接觸棒球，受哥哥周子淵影響踏上球路，目前主守內野多個位置，最喜歡游擊，未來目標是再度代表球隊出國參賽，延續哥哥未竟的冠軍目標。

台北市重慶國中先發左投葉承豪。（棒協提供）

新北市二重國中周子淅猛打賞。（棒協提供）

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