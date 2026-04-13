NBA》與球團鬧僵、公鹿生涯將終結？ 字母哥談未來：我不知道

「字母哥」亞德托昆波。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕公鹿在今天以106：126不敵七六人之後，本季戰績以32勝50敗作收，早早確定無緣季後賽，中斷了連續9年晉級的紀錄，總教練瑞瑞佛斯（Doc Rivers）也因此下台負責。「字母哥」亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）與球團關係鬧僵，未來是否還會待在公鹿，亞德托昆波坦言：「我不知道，這現在已經不是我能決定的了。」

根據《ESPN》記者查拉尼亞（Shams Charania）報導指出，公鹿球團告訴聯盟，他們不認為亞德托昆波可以上場比賽，但他本人也不想打，但亞德托昆波這邊則是說，公鹿球團一直不讓他通過體檢，亞德托昆波其實可以上場比賽的，兩方說法南轅北轍。

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《ESPN》記者查拉尼亞（Shams Charania）引述聯盟發言人說法，表示公鹿球團有安排「字母哥」參加3對3訓練，以作為復出計畫的一部分，不過「字母哥」卻拒絕參加。對此，亞德托昆波反駁，自己已經參加過很多次了，這輩子從未拒絕參加練習，無論誰這麼說，這對他來說非常不尊重。

亞德托昆波合約將在明年到期，公鹿不是用天價頂薪合約續約，不然就是將他交易至其他球隊。亞德托昆波認為，這件事還很遙遠，但這是他必須思考的事情，要與家人商量，看哪一個是最理想的方案，不過自己還沒收到報價，所以現在談那太早了。

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