網球》艾卡拉茲今巴塞隆納再出發 若奪冠就搶回球王寶座

艾卡拉茲。（資料照，路透）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕網壇新世代雙雄競爭持續白熱化，剛丟掉世界球王頭銜的艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）表示，雖然蒙地卡羅大師賽爭冠直落2輸給義大利宿敵辛納（Jannik Sinner），對抗過程卻也激發更多動力，讓西班牙好手期待本週巴塞隆納主場爭取佳績。

22歲的艾卡拉茲在ATP千分等級蒙地卡羅衛冕失利，也讓24歲辛納重返球王寶座，只不過雙方職業積分差距極小，艾卡拉茲目前13240分、僅落後辛納110分，如今馬不停蹄轉戰ATP500等級巴塞隆納，以頭號種子之姿今晚首輪對決會外賽殺入的芬蘭對手維爾塔寧（Otto Virtanen），爭取開胡晉級16強。曾於2022年、2023年奪冠的地主寵兒，由於去年屈居亞軍，本週辛納又休兵調整，如果第3度掄元便可順勢搶回龍頭大位。

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「我和Jannik之間的球王爭奪戰非常精彩，我認為這可能也是額外動力。」巴塞隆納賽前受訪時，艾卡拉茲直言，其實兩人交情非常要好，當然並非私人關係，也不會一起出去吃飯，但場上、場下都互動融洽，尤其對方一直激勵他成為更優秀的球員，「他總讓我變得更好，讓我意識到自己的弱點，讓我明白在每次訓練和每場比賽中真正應該關注的是什麼。」

儘管艾卡拉茲笑說，本週絕對不會想念辛納，仍為對方在紅土取得巨大進步而高興，「我每天都努力鞭策自己，希望能以他為榜樣，看到他所取得的一切成就，真的非常令人鼓舞。尤其當我們對決時，已經沒有所謂真正的優勢，無論是在草地、硬地或者紅土上，其實都一樣。」

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