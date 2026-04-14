MLB》強投柯比優質表現、明星一壘雙響炮！水手送太空人8連敗

〔體育中心／綜合報導〕今天與水手進行系列賽最終戰太空人，打線受到強投柯比（George Kirby）壓制，以及明星一壘奈勒（Josh Naylor）單場雙響炮的火力輸出，導致球隊以2：6敗下陣來，連續兩個系列賽都遭到橫掃，已苦吞近期的8連敗。

首局水手二、三壘有人的得分機會，扛下第4棒的奈勒咬中紅中95.8英里（約154.2公里）速球一棒扛出中右外野大牆，本季首轟就是一發3分砲。3局下半他再度迎來壘上有人的進攻局面，此時他相中第1球再度大棒一揮，敲出中外野方向的2分打點全壘打上演單場雙響炮，其中這發全壘打的飛行距離長達433英呎，擊球初速高達111.5英里（約179.4公里）。

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雖然太空人在5局上半，先是連敲3支安打開局打破鴨蛋，在靠著滾地球掩護再添1分，然而下個半局水手還是倚靠萊利（Luke Raley）得點圈的適時安打又將比分拉開，最終太空人打線未再拿下分數，依舊與勝利無緣。

太空人無法有效得分，受制於水手先發投手柯比，他今天先發主投7.2局雖被敲出7支安打，但飆出6次三振且僅丟1保送失掉2分，連續2場比賽繳出優質先發，收下本季第2勝；而在7局下接替柯比拆彈成功的布拉許（Matt Brash）拿到第2個中繼點。

本場代表太空人掛帥的伯羅斯（Mike Burrows）狀況不佳，6局投球被狂敲11支安打失掉6分，投出3K與1BB，吞下今年第3敗。

奈勒本場扛出單場雙響炮。（美聯社）

柯比今天先發7.2局僅失2分，收下本季第2勝。（法新社）

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