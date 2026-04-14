MLB》兩大傷兵傳好消息！洋基游擊明將打復健賽、塞揚王牌登板也近了

沃爾普、柯爾。（資料合成照）

〔體育中心／綜合報導〕紐約洋基兩大傷兵傳出好消息！陣中當家游擊手沃爾普（Anthony Volpe）明天將進行復健賽，此外塞揚王牌柯爾（Gerrit Cole）也有望在近期於小聯盟登板投球。

沃爾普去年153場出賽，繳出.212/.272/.391的打擊三圍，外帶19發全壘打與72分打點，wRC+83，但同時也吞了多達150次三振，守備端更是發生19次失誤並列美聯游擊手最多，而他在休賽季針對左肩動手術治療。

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沃爾普預計在取得醫療許可後，前往小聯盟2A報到，對此洋基總教練布恩（Aaron Boone）表示，沃爾普在第1場比賽可能會打個3到5局，「我預計他這個禮拜會在2A出賽4場比賽，之後就像春訓般視情況逐步增加上場時間。不過他在訓練基地的實戰投打訓練已經累積了超過50個打席，也做了很多游擊守備方面的訓練。」

柯爾在2023年榮獲生涯首座塞揚獎，但在去年季前的春訓階段宣告將動手肘韌帶置換手術（Tommy John Surgery，俗稱TJ手術）整季報銷，今年春訓熱身賽重回投手丘，兩場出賽累積2.2局被敲3支安打失掉1分。

柯爾在美國時間上周日面對1A的打者投了3局的模擬比賽，用球數為42球，而他也收到布總的消息，指出他美國時間週五將會再度投球，但當天會進行實戰投打訓練還是直接進行比賽仍未知，「我們真的只能走一步算一步，我甚至不知道當天我該丟幾球。」

另外柯爾也提到，動完手術後手臂的感覺遠比之前還要好非常多，甚至直言根本是換了一隻手臂，「不過恢復的模式還是一樣。我覺得隨著我持續按照固定輪值出賽，我會不斷經歷適應與痠痛的感覺，但這都是正常的事情。現在我的球出手感覺更順，也更能把力量傳遞到球上，而且從恢復的角度來看，也更接近我在受傷之前的正常狀態。」

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