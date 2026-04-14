MLB》王牌變「亡牌」！紅襪強投1.2局狂失11分 雙城火力全開取勝

克羅切今天先發2局未滿就狂失11分，苦吞生涯最慘一敗。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕與雙城進行3連戰第1場比賽的紅襪，推派王牌左投克羅切（Garrett Crochet）卻慘變「亡牌」，未完成2局投球就被打爆退場，最終以6：13吞下慘烈一敗。

克羅切在第1局投球就遇到麻煩，單局被敲出4支安打、丟了1次保送以及觸身球失掉4分，進入到第2局更是慘上加慘，開局被擊出3安與2保送失3分，卡拉提尼（Victor Caratini）還埋伏在第6棒相中首球一棒扛出左外野方向的3分砲，讓紅襪前兩局就被「開魯閣」。

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雖然克羅切接連拿下兩出局，但面對第9棒的克萊德勒（Ryan Kreidler）投出紅中偏高的92.7英里（約149.2公里）速球也被逮中掃出一發陽春彈將克羅切打退場，他今天只完成1.2局投球就狂失11分（10分自責分）寫下個人生涯新高，沒有任何三振並丟出3次保送，速球均速與極速分別為94.9英里（約152.7公里）與96.2英里（約154.8公里）。

雖然打線在第3局略為復甦，靠著杜賓（Caleb Durbin）帶打點的安打與杜蘭（Jarren Duran）本季首轟灌進3分，但5下巴克斯頓（Byron Buxton）與傑弗斯（Ryan Jeffers）也上演煙火秀拉開分差，這讓紅襪即便在6、7兩局共得3分也是徒勞無功，最終讓克羅切吞下本季第2敗。

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