全中運台東代表隊授旗 前3名選手訓練補助金加碼

參加115年全國中等學校運動會的台東縣代表隊，今天在縣府廣場授旗。（記者黃明堂攝）

〔記者黃明堂／台東報導〕參加115年全國中等學校運動會的台東縣代表隊，今天在縣府廣場由縣長饒慶鈴親自授旗後，將前往嘉義縣參加比賽，饒慶鈴宣布，今年起加碼全中運前3名選手每月的訓練補助金，希望在全國競技舞台再創佳績。

今年全國中等學校運動會將於4月18日至23日一連6天在嘉義縣各競賽場地舉行，今天授旗儀式由饒慶鈴縣長將台東縣旗授予代表隊總教練李正淼，預祝代表隊能旗開得勝、再創佳績，在李正淼揮動縣旗下，所有選手齊聲高喊三聲口號，振奮士氣。

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饒慶鈴說，已責成教育處強化運動防護機制與後勤支援體系，從交通、膳宿補助（全國大型比賽參賽補助比照台北市：住宿每天800元、膳雜費每天400元，為全國最高）到全面整合相關資源，也將全國性各單項錦標賽申請由1年2次，增加為3次，期望提供選手最周延的支持。

此外，全面調升績優選手每月的訓練補助金，在全中運、全國運動會前3名的選手個人及團體賽都有加碼，其中，全國運前3名（取得成績證明起補助2年）：第1名個人賽15000元、團體賽8000元；第2名個人賽10000元、團體賽6000元；第3名個人賽8000元、團體賽3000元。

全中運前3名（取得成績證明起補助1年）：第1名個人賽6000元、團體賽3000元；第2名個人賽4000元、團體賽2000元；第3名個人賽3000元、團體賽1000元。

授旗後所有選手將以學校為單位自行前往嘉義縣參加各項比賽，今年代表隊共472人，將參賽田徑、游泳、體操、跆拳道、柔道、舉重、射箭、軟式網球、射擊、拳擊、角力、擊劍、輕艇、自由車及武術等15種競賽項目，其中，柔道、舉重、角力、田徑、體操等多個項目。

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