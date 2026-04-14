自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 NBA

NBA附加賽》暗示殊死戰用嘴綠對付雷納德？ 柯爾：他可以守任何人

2026/04/14 11:01

D.格林。（資料照，美聯社）D.格林。（資料照，美聯社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕勇士這季在例行賽拿下西部第10得從附加賽出發，將和第9名的快艇在台灣時間週四先進行殊死戰。勇士總教練柯爾（Steve Kerr）在今天練球受訪時，分析陣中防守悍將D.格林（Draymond Green ）防守上的優勢，外媒也解讀，他們可能用格林來限制對方頭號球星雷納德（Kawhi Leonard）。

「你可以讓他防守任何人。不管是控球後衛、中鋒還是側翼球員，他都能做得很好，缺點大概是只有不會守中外野。」柯爾讚賞格林的防守能力，被外媒解讀，可能會讓他來看守雷納德。

至於之前透過交易加入勇士的波辛傑斯（Kristaps Porzingis），外界很期待他和柯瑞（Stephen Curry）能打出好的化學效應，但兩人因為傷病問題輪流缺陣，目前還看不出來太大成效。波辛傑斯認為，主因還是搭配時間太短，但目前漸入佳境，「我覺得每場比賽都比上一場進步一點，」波辛傑斯說，「當然，一開始並不完美，我們在一起搭配時間也很少，大概只有一起在場上14分鐘，這太瘋狂了。」

不過，波辛傑斯認為和柯瑞搭配很輕鬆，「所以這就是一個過程，我正在學習也正在慢慢了解，我們也交流、溝通了不少，讓他知道我喜歡什麼等等。」他並不擔心兩人仍需要在附加賽磨合，同時盡可能找出時間來搭配。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中