NBA附加賽》暗示殊死戰用嘴綠對付雷納德？ 柯爾：他可以守任何人

D.格林。（資料照，美聯社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕勇士這季在例行賽拿下西部第10得從附加賽出發，將和第9名的快艇在台灣時間週四先進行殊死戰。勇士總教練柯爾（Steve Kerr）在今天練球受訪時，分析陣中防守悍將D.格林（Draymond Green ）防守上的優勢，外媒也解讀，他們可能用格林來限制對方頭號球星雷納德（Kawhi Leonard）。

「你可以讓他防守任何人。不管是控球後衛、中鋒還是側翼球員，他都能做得很好，缺點大概是只有不會守中外野。」柯爾讚賞格林的防守能力，被外媒解讀，可能會讓他來看守雷納德。

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至於之前透過交易加入勇士的波辛傑斯（Kristaps Porzingis），外界很期待他和柯瑞（Stephen Curry）能打出好的化學效應，但兩人因為傷病問題輪流缺陣，目前還看不出來太大成效。波辛傑斯認為，主因還是搭配時間太短，但目前漸入佳境，「我覺得每場比賽都比上一場進步一點，」波辛傑斯說，「當然，一開始並不完美，我們在一起搭配時間也很少，大概只有一起在場上14分鐘，這太瘋狂了。」

不過，波辛傑斯認為和柯瑞搭配很輕鬆，「所以這就是一個過程，我正在學習也正在慢慢了解，我們也交流、溝通了不少，讓他知道我喜歡什麼等等。」他並不擔心兩人仍需要在附加賽磨合，同時盡可能找出時間來搭配。

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