MLB》塞揚王牌6局失1分、打線火力爆發！海盜輕取國民

史基斯主投6局僅失1分，拿下本季第3勝。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕今天與國民進行4連戰第1場比賽的海盜，推派史基斯（Paul Skenes）掛帥先發，今天依舊繳出塞揚王牌身手，再加上打線火力全開，終場以16：5擊潰國民。

史基斯先以2K開場，但面對到阿布拉姆斯（CJ Abrams）投出本場最快的99.5英里（約160.1公里）速球，還是被一棒掃出右外野大牆外，不過隨後再飆三振結束半局。

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後面5局的投球，史基斯讓打者1安未敲徹底展現王牌身手，其中4到6局還送給對手9上9下，總計他今天主投6局，用球數88球中有60顆好球，僅被敲出1支安打失掉1分，送出6次三振與1次保送，連續兩場比賽投出優質先發，速球均速為97.6英里（約157.1公里），防禦率降至4.00。

王牌強投壓制對手，打線也火力全開予以幫助，2局下半趁著國民先發卡瓦利（Cade Cavalli）不穩灌進4分，3局下霍維茲（Spencer Horwitz）夯出本季首轟再下一城，6下團隊更是火力全開，單局猛攻9支安打選到2次保送海灌10分，其中包括洛爾（Brandon Lowe）的一發3分砲。

不過來到7局上，海盜換上厄奎迪（José Urquidy）登板中繼的狀況不佳，被楊恩（Jacob Young）轟出2分砲外，努涅茲（Nasim Nuñez）還擊出兩分打點的安打稍微拉近分差，不過8下海盜滿壘局面靠著巴特（Joey Bart）高飛犧牲打添分數，再加上分數差距過大，最終讓海盜輕鬆奪勝，史基斯個人3連勝到手。

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