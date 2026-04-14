羽球》奧運2千萬獎金霸氣全捐！李洋財產申報曝光 還揹3千萬房貸

體育部長李洋。（資料照，記者李惠洲攝）

〔記者方瑋立／台北報導〕宏道運動發展基金會董事長林鴻道13日宣布，將回溯補頒2020東京奧運及2024巴黎奧運選手奪牌獎金。對此，羽球奧運金牌得主、運動部長李洋表示，會將「宏道運動發展基金會」回溯補頒的2020東京奧運及2024巴黎奧運奪牌獎金全數捐出做公益，回饋社會。而李洋就職財產申報今（14）日曝光，除坐擁林口一處自住建物及土地、一部汽車和3千401萬餘元存款和3百餘萬元有價證券外，其實還揹著高達3638萬餘元債務，其中3千多萬元為房貸。

根據監察院第305期「廉政專刊」資料，李洋在去年9月16日進行就職申報，名下不動產部分，擁有新北市林口區建林段自住土地及建物各1筆，該房地於2022年3月25日以買賣方式取得，房地總價額2390萬元。此外，李洋另於2024年3月間購買同在林口區力行段的預售屋1戶（含停車位），面積123.2平方公尺，房地含車位總價2,082萬元，已付訂金及簽約金合計209萬元，該預售屋以「珠寶、古董、字畫及其他具有相當價值之財產」項目申報。

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汽車部分，李洋名下登記1部福斯轎車，排氣量1984cc，於2025年6月26日以198.8萬元購入。

存款部分，李洋於臺灣銀行、土地銀行、合庫商銀、中華郵政、中和地區農會、元大銀行、永豐銀行、玉山銀行、台新銀行等多家金融機構均有存款帳戶，幣別涵蓋新臺幣及美元，存款總金額3401萬2998元。其中以元大銀行延平分行綜合存款1453萬餘元及永豐銀行營業部活期儲蓄存款718萬餘元為最大宗，另有多筆美元定期存款。

在有價證券方面，李洋持有元大銀行信託的「摩根多重收益F美沖利率入息」基金受益憑證1萬3106.16單位，總價額約306萬8116元；在保險部分，李洋持有三商美邦、元大人壽、南山人壽、凱基人壽及富邦人壽等多家保險公司的儲蓄型壽險、年金型保險及投資型壽險等保單。

值得注意的是，李洋債務總金額達3638萬5451元，共有4筆授信貸款。其中臺灣土地銀行營業部2筆住宅貸款合計2531萬餘元，分別為2022年3月的非自用住宅貸款1755萬餘元及2022年2月的自用住宅貸款776萬元；另元大銀行延平分行2筆貸款合計1107萬餘元，分別為2025年2月的購置不動產貸款640萬餘元及週轉金467萬餘元。

信託財產部分，李洋已依「公職人員財產申報法」第7條規定，將桃園市八德區興仁段及新北市林口區力行段不動產，以及年興、群益證等2檔股票共計票面價額1萬430元，交付臺灣銀行完成信託。

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