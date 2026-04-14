兩職籃賽事重返桃園主場 邀球迷進場「開箱」升級版桃園巨蛋

桃園市立綜合體育館啟用逾30年，自2023年引進職籃城市球隊後，使用率大幅攀升。（桃園市體育局提供）

〔記者李容萍／桃園報導〕「桃園台啤永豐雲豹」及「桃園璞園領航猿」兩職籃將分別於今年4月25日及5月16日重返桃園巨蛋進行主場賽事，也將開箱升級版的場館，提供觀賽民眾全新體驗，桃園市政府歡迎兩職籃的球迷朋友回歸主場觀賽，以實際行動購票進場支持，成為城市球隊爭取年度總冠軍的最佳第6人。

市府體育局長許彥輝表示，桃園市立綜合體育館啟用逾30年，自2023年引進職籃城市球隊後，使用率大幅攀升，市府為徹底解決設施老舊問題，投入3.4億元進行整體環境整修計畫，全面改善場館內部環境及周邊設施配置，並將球員與市民實際使用需求納入規劃考量，使場館在功能與外觀上全面升級，施工採分階段方式進行，自去年12月起閉館修繕，首波將以全新翻修的場內地坪、廁所與空調設備，於今年4月迎接職籃賽事火熱回歸。

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許說，桃園擁有「桃園璞園領航猿」及「桃園台啤永豐雲豹」兩支職籃冠軍隊伍，長期以桃園巨蛋作為主場，「2025-26年職籃賽季」兩隊成績表現亮眼！截至本月12日，桃園璞園領航猿在PLG聯盟例行賽以16勝2敗穩居龍頭寶座，確定晉級聯盟總冠軍賽，而桃園台啤永豐雲豹在TPBL聯盟例行賽以21勝11敗暫居聯盟第1，高機率晉級季後賽，並朝年度第1的目標邁進，此外，桃園璞園領航猿更在今年3月的東亞超級聯賽（EASL）六強賽擊敗各國列強拿下亞軍，展現桃園城市球隊的堅強實力。

桃園台啤永豐雲豹籃球隊新賽季以「豹青頑張」年度口號，推出眾多吸睛的主題週活動，回顧本季例行賽前段7場桃園巨蛋主場賽事，平均進場人數高達5181人，展現在地球迷的熱情支持，球隊將於4月25、26日重返桃園巨蛋進行最終2場關鍵賽事，並於5月迎接季後賽的主場賽事；而桃園璞園領航猿則於5月16、17日回歸主場進行例行賽，後續主場賽事主題日與相關活動資訊將陸續公布。

桃園市立綜合體育館啟用逾30年，自2023年引進職籃城市球隊後，使用率大幅攀升。（桃園市體育局提供）

桃園市立綜合體育館啟用逾30年，自2023年引進職籃城市球隊後，使用率大幅攀升。（桃園市體育局提供）

「桃園台啤永豐雲豹」及「桃園璞園領航猿」兩職籃將分別於今年4月25日及5月16日重返桃園巨蛋進行主場賽事。（桃園市體育局提供）

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