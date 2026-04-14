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中職》「南人對決」戰火點燃！統一、台鋼南人祭登場

2026/04/14 12:09

統一、台鋼南人祭登場。（統一提供）統一、台鋼南人祭登場。（統一提供）

〔記者林宥辰／台北報導〕2026年統一7-ELEVEN獅上半季主題活動第三檔推出「熱鬪雙城 南人對決」南人祭主題日，將於4.24（五）至4.26（日）進行三連戰，在亞太主球場點燃戰火！！

統一7-ELEVEN與台鋼雄鷹共同合作舉辦南人祭邁向第三年，延續去年好評迴響，兩隊分別以「TAINAN」及「TAKAO」代表兩個不同城市的榮耀，本系列主題活動4.24~26將於獅隊主場亞太主球場舉辦，而5.22~24將在台鋼雄鷹主場高雄澄清湖棒球場舉辦，兩隊也將穿上南人祭主題球衣出賽。

2026南人祭主題日賽事口號「熱鬪雙城 ‧ 南人對決」，延續兩隊對抗較勁主軸，今年特別規劃「優勝旗幟」，競爭程度再升級。賽事看台應援延續一、三壘分庭抗禮，主隊在一壘看台、客隊於三壘看台，分別由UniGirls及WING STARS各為其主帶動應援及看台互動遊戲。本次也規劃美食趣味元素，除了場上競爭，場外推廣雙城美食小吃文化。萊恩也特別邀請TAKAO一起來亞太棒球場拚場面，看看誰才是南霸天超人氣吉祥物，邀請雙方球迷站出來全力相挺。

2026統一獅Ｘ台鋼雄鷹南人祭主題活動視覺設計，由兩隊選手、女孩與吉祥物共同拍攝設計，結合本次主題規劃，兩隊明星選手推派代表，獅隊由今年即將引退的台灣轟炸機陳鏞基領軍、蘇智傑，女孩包子與侯芳、吉祥物萊恩，而台鋼雄鷹由老虎黃子鵬領軍、王柏融、女孩螢螢與會晴、吉祥物TAKAO。

本檔主題球衣以高飽和的台南鳳凰花橘為主，並輔以金、紅、黑色點綴，強調統一南霸天的色彩與榮耀，兩袖的紅金色勾邊則是採用赤崁樓的穹頂造型設計，並在其中融入了老鐵窗花的幾何圖騰設計，胸前的TAINAN字樣使用高張力及透視感的的字體設計，除了與主視覺的熱鬪感相呼應外，更代表以該城市為榮的無比榮耀，除了對球隊的支持外，更增添了一份對台南市愛的表現。

主視覺設計上採用對角線切割排版處理，利用帶有閃電與撕裂感的對角線將空間一分為二，並把兩隊球員、吉祥物、女孩分站兩邊，建立強烈的對抗結構。背景加入漫畫風格的「最強」、「最猛」、「台南」、「高雄」等字樣，透過這些元素疊加熱血競技氛圍。球員、女孩們也拿起廚具，將其轉化為攻擊性的「戰鬥道具」，與整體畫面進行戲劇化的融合。

本次熱鬪雙城在意的不只在棒球競技本身，更希望將「美食文化」帶入戰場，傳達這不僅是球場上的勝負，更是台南、高雄兩地生活風格與城市榮耀的全面碰撞。

今年度交流系列賽六場彼此主場對戰，場場精彩，邀請在地球迷一起進場力挺到底，期待看台上壁壘分明應援對抗，感受彼此球場上競爭，球迷們為自己喜歡的球隊「挺到底，作伙拚」

2026南人祭統一獅主場賽程資訊：

4.24（五） 18:35 雄鷹 vs.獅 亞太主球場

4.25（六） 16:05 雄鷹 vs.獅 亞太主球場

4.26（日） 16:05 雄鷹 vs.獅 亞太主球場

主場看台應援：一壘區

客隊看台應援：三壘區

售票系統：全台統一超商ibon售票系統

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