MLB》36歲強投完美表現、「漢堡哥」雙響助威！遊騎兵退運動家拿2連勝

艾歐瓦迪今天主投7局無失分。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕今日與運動家進行4連戰首場賽事的遊騎兵，靠著36歲先發強投艾歐瓦迪（Nathan Eovaldi）無失分精彩表現，以及「漢堡哥」柏格（Jake Burger）雙響砲助陣，終場以8：1獲勝，拿下近期2連勝。

遊騎兵開局把握運動家先發塞維里諾（Luis Severino）的控球不穩選到兩次保送，扛下4棒的柏格則鎖定紅中95.9英里（約154.3公里）伸卡球，一棒轟出全壘打牆形成先馳得點的3分砲。

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比賽來到3局上半，首名打者又輪到柏格，這次同樣也相中伸卡球出擊，打到右半邊方向再度過牆，個人單場第2發全壘打幫助球隊再添1分。

有了打線的加持，艾歐瓦迪也能展現強投身手，本場比賽他用了84球投完7局，只被敲出3支短程安打沒有失分，送出7次三振與2次保送，速球均速來到94.1英里（約151.4公里），最快曾投到96.1英里（約154.7公里），連兩場比賽投出優質先發，表現相當精采。

8局上半遊騎兵再度發起攻勢，靠著安打串聯灌進4分，縱使下個半局換上庫維洛（Luis Curvelo）後援挨了巴特勒（Lawrence Butler）一發陽春彈，但9下穩穩投出3上3下，成功守住球隊的勝利，也幫助艾歐瓦迪拿下本季第2勝。

柏格本場轟出單場雙響砲。（法新社）

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