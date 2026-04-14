自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》36歲強投完美表現、「漢堡哥」雙響助威！遊騎兵退運動家拿2連勝

2026/04/14 13:16

艾歐瓦迪今天主投7局無失分。（美聯社）艾歐瓦迪今天主投7局無失分。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕今日與運動家進行4連戰首場賽事的遊騎兵，靠著36歲先發強投艾歐瓦迪（Nathan Eovaldi）無失分精彩表現，以及「漢堡哥」柏格（Jake Burger）雙響砲助陣，終場以8：1獲勝，拿下近期2連勝。

遊騎兵開局把握運動家先發塞維里諾（Luis Severino）的控球不穩選到兩次保送，扛下4棒的柏格則鎖定紅中95.9英里（約154.3公里）伸卡球，一棒轟出全壘打牆形成先馳得點的3分砲。

比賽來到3局上半，首名打者又輪到柏格，這次同樣也相中伸卡球出擊，打到右半邊方向再度過牆，個人單場第2發全壘打幫助球隊再添1分。

有了打線的加持，艾歐瓦迪也能展現強投身手，本場比賽他用了84球投完7局，只被敲出3支短程安打沒有失分，送出7次三振與2次保送，速球均速來到94.1英里（約151.4公里），最快曾投到96.1英里（約154.7公里），連兩場比賽投出優質先發，表現相當精采。

8局上半遊騎兵再度發起攻勢，靠著安打串聯灌進4分，縱使下個半局換上庫維洛（Luis Curvelo）後援挨了巴特勒（Lawrence Butler）一發陽春彈，但9下穩穩投出3上3下，成功守住球隊的勝利，也幫助艾歐瓦迪拿下本季第2勝。

柏格本場轟出單場雙響砲。（法新社）柏格本場轟出單場雙響砲。（法新社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中