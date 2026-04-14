MLB》砲聲隆隆！大聯盟單日9人單場雙響砲 差1人追平史上最多

大聯盟今天有9名選手擊出單場雙響砲，包括洋基「法官」賈吉。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕今天大聯盟賽場上砲聲隆隆，一共有多達9位選手單場敲出單場雙響砲，僅差1人就能追平大聯盟紀錄。

今天大聯盟進行10場比賽，一共敲出37發全壘打，其中水手奈勒（Josh Naylor）、響尾蛇馬提（Ketel Marte）與艾倫納多（Nolan Arenado）、金鶯傑克森（Jeremiah Jackson）、費城人史瓦伯（Kyle Schwarber）、洋基賈吉（Aaron Judge）與葛里遜（Trent Grisham）、天使楚奧特（Mike Trout）、遊騎兵柏格（Jake Burger），在今天都繳出單場2轟的成績單。

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根據大聯盟數據專家藍斯（Sarah Langs）整理的數據，今天是大聯盟史上第5次一天有9名打者單場擊出兩發以上的全壘打，而美國時間2019年9月10日曾出現一天10名打者達成此壯舉，也是史上最多。

NINE players had multi-homer games today pic.twitter.com/skj3ULIs1v — MLB （@MLB） April 14, 2026

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