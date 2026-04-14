中職》富邦悍將4月18、19日推出《Lu來Lu快樂》主題日

萌力全開！富邦悍將攜手LULU豬 418、19《Lu來Lu快樂》主題日童趣。（富邦提供）

〔記者徐正揚／新北報導〕富邦悍將首度與人氣療癒角色「罐頭豬LuLu」跨界聯名，將於4月18日（六）、4月19日（日）在新莊棒球場舉辦《Lu來Lu快樂》主題日，新莊城堡將化身為大型開心樂園，不僅有超萌的打卡拍照區、豐富的互動體驗，更準備多樣限定聯名好禮。

主題日兩天凡購買內野票券進場，即可獲得「富邦悍將 X LuLu 豬胸章盲包」乙個，共有6款驚喜隨機發送，數量有限，送完為止。場外也規劃豐富的互動任務，只要成功挑戰「悍LuLu豬一起量身高」、「悍LuLu豬一起跳水」或「悍LuLu豬一起做體操」任一體驗關卡，即可獲得「富邦悍將 X LuLu 豬聯名零錢包」一個，18日贈送可愛的「Frankie款」、19日是充滿動感的「棒球款」。

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家族會員「梅林魔法師」在主題日期間，只要憑悍將APP贈品券兌換條碼前往2F球迷服務台，即可領取「富邦悍將 X LuLu豬快樂文具組」一份；為讓小朋友盡情揮灑創意，現場特別安排「LU來LU會畫」活動，邀請3至15歲的孩童動手畫出心中最獨特的LuLu豬，場外也規劃五大主題拍照區，包含

高達250公分的巨大氣偶。

聯名系列商品則推出「萌力裝備」，首波主打「富邦悍將Ｘ罐頭豬LuLu聯名短TEE」，胸前印有罐頭豬LuLu戴上球帽、手套與身穿悍將球衣的帥氣英姿，必敗單品「聯名毛巾」與「聯名貼紙」則捕捉罐頭豬LuLu與夥伴們化身打者、捕手與投手的全能樣貌，還有身穿悍將球衣可愛到犯規的「小豆丁Lu」娃娃。

萌力全開！富邦悍將攜手LULU豬 418、19《Lu來Lu快樂》主題日童趣。（富邦提供）

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