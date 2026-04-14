自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

中職》富邦悍將4月18、19日推出《Lu來Lu快樂》主題日

2026/04/14 15:00

萌力全開！富邦悍將攜手LULU豬 418、19《Lu來Lu快樂》主題日童趣。（富邦提供）萌力全開！富邦悍將攜手LULU豬 418、19《Lu來Lu快樂》主題日童趣。（富邦提供）

〔記者徐正揚／新北報導〕富邦悍將首度與人氣療癒角色「罐頭豬LuLu」跨界聯名，將於4月18日（六）、4月19日（日）在新莊棒球場舉辦《Lu來Lu快樂》主題日，新莊城堡將化身為大型開心樂園，不僅有超萌的打卡拍照區、豐富的互動體驗，更準備多樣限定聯名好禮。

主題日兩天凡購買內野票券進場，即可獲得「富邦悍將 X LuLu 豬胸章盲包」乙個，共有6款驚喜隨機發送，數量有限，送完為止。場外也規劃豐富的互動任務，只要成功挑戰「悍LuLu豬一起量身高」、「悍LuLu豬一起跳水」或「悍LuLu豬一起做體操」任一體驗關卡，即可獲得「富邦悍將 X LuLu 豬聯名零錢包」一個，18日贈送可愛的「Frankie款」、19日是充滿動感的「棒球款」。

家族會員「梅林魔法師」在主題日期間，只要憑悍將APP贈品券兌換條碼前往2F球迷服務台，即可領取「富邦悍將 X LuLu豬快樂文具組」一份；為讓小朋友盡情揮灑創意，現場特別安排「LU來LU會畫」活動，邀請3至15歲的孩童動手畫出心中最獨特的LuLu豬，場外也規劃五大主題拍照區，包含

高達250公分的巨大氣偶。

聯名系列商品則推出「萌力裝備」，首波主打「富邦悍將Ｘ罐頭豬LuLu聯名短TEE」，胸前印有罐頭豬LuLu戴上球帽、手套與身穿悍將球衣的帥氣英姿，必敗單品「聯名毛巾」與「聯名貼紙」則捕捉罐頭豬LuLu與夥伴們化身打者、捕手與投手的全能樣貌，還有身穿悍將球衣可愛到犯規的「小豆丁Lu」娃娃。

萌力全開！富邦悍將攜手LULU豬 418、19《Lu來Lu快樂》主題日童趣。（富邦提供）萌力全開！富邦悍將攜手LULU豬 418、19《Lu來Lu快樂》主題日童趣。（富邦提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中