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日職》「比賽日表情判若兩人」 軟銀監督談徐若熙

2026/04/14 16:03

徐若熙。（資料照，西日本新聞提供）徐若熙。（資料照，西日本新聞提供）

〔記者倪婉君／綜合報導〕開季連兩場繳出優質先發後，25歲軟銀鷹台灣右投徐若熙的下一場登板日期已有譜，預訂17日在主場福岡巨蛋迎戰歐力士。軟銀監督小久保裕紀對日媒談及徐若熙的個性時，則表示他是個很安靜的選手，「但只要到了比賽當天，整個人的表情就完全不同，可以感受到他強烈想投球的意志」。

徐若熙在4月1日的日職初登板對樂天金鷲繳出6局無失分好投，首次先發就奪下勝投，小久保還親自在球上提筆寫下「首勝」和「徐若熙」，並在球的背面簽下自己名字，如今這顆球也放在福岡巨蛋旁的王貞治棒球紀念館中，目前正展出徐若熙的入團紀念特展。

4月8日在福岡巨蛋，徐若熙同樣繳出7局只失1分的優質先發，唯一失分是遭西武獅新秀小島大河敲陽春砲，他本人認為是失投球，但小久保則表示，那一顆是投得很刁鑽的內角球。在小久保眼中，徐若熙平常幾乎不太說話，是個很安靜的選手，但到了比賽當天的表情就判若兩人，「可以感受到他強烈想投球的意志」。

徐若熙今天在福岡巨蛋進牛棚練投23球，捕手站立接球的情況下，練投直球、曲球、滑球和變速球等所有球種，並表示：「我想確認一下投手丘的傾斜狀況。」軟銀球團也拉長他在下一場先發的休息天數，從第1場至第2場的間隔6天，這次是「中8日」於17日登板。

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