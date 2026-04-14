NBA》「開季前2天我才有工作...」 37歲前MVP魏少談下季動向吐真言

魏斯布魯克。（資料照，路透）

〔體育中心／綜合報導〕37歲前MVP控衛「魏少」魏斯布魯克（Russell Westbrook），本季以非保障底薪合約加盟國王，儘管球隊戰績在西部倒數第2，但身為老大哥的魏少始終在場上卯足全力，場下更是樂於指導年輕球員。近期魏少受訪談及下賽季動向，對於是否續留國王給出答案。

昔日最強「大三元製造機」魏斯布魯克，近年轉隊頻繁，本季開季前甚至苦等不到合約，還一度傳出中國CBA有意重金挖角，最終魏少在球季開打前以非保障底薪約加盟國王。來到國王後的魏少寶刀未老，角色也從替補成為先發，本季繳出6次大三元，將生涯大三元次數推進至209次，64場出賽（58場先發）場均貢獻15.2分6.7助攻5.4籃板1.3抄截，投籃命中率42.7%，就連為人詬病的三分命中率也寫下生涯單季次高的33.8%，僅次2016-17史詩MVP賽季的34.3%。

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雖然國王競爭力不足，但魏斯布魯克近期在季末記者會上受訪直言，自己在國王待得很開心，更願意與國王續約，「如果他們歡迎我回來，我就會回來。但決定權不在我，這和我過去幾年來的狀況差不多。」回顧效力國王一整年，他坦言：「開季前2天我才有工作，所以我不會抱任何期望，我只是很幸運，也很感激能有這樣的機會。」

本季魏斯布魯克充分扮演球隊老大哥角色，帶領國王小將們成長，魏少表示：「對我來說，領導力可能是我最享受的特質之一，因為它是肉眼可見的。年復一年，很多曾和我共事的年輕球員會在5到10年後回來找我，跟我說當年我曾幫助他們成長。只要我有機會做到這件事，我都很期待。如果是在這裡，我會全力投入，尤其是帶這群年輕球員。」

如今魏少再度成為自由身，以年紀來看，他在自由市場的吸引力大不如前；但以本季表現來看，或許不乏追求者。但無論如何，魏少仍保持始終如一的敬業態度：「只要有球隊需要我，我就會去。我想要能夠幫助球隊、做出貢獻。我也知道這是一門生意，我打很久了，很清楚有很多變數，那都不是我能掌控的，我的工作就是保持準備，隨時上場。」

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