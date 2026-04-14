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中職》點出台灣與日本球員文化差異！兄弟日籍打教：真的沒問題嗎...

2026/04/14 18:08

兄弟打擊教練西田明央。（資料照，記者林正堃攝）兄弟打擊教練西田明央。（資料照，記者林正堃攝）

〔體育中心／綜合報導〕中信兄弟教練團今年大改組，打擊教練由去年的莎菈（Sarah Edwards）換成日本籍的西田明央。近期西田明央接受日媒《Full-Count》專訪，分享首度來台執教的心境，同時也透露他觀察到日本與台灣球員的差異。

效力養樂多燕子14年、於2024年卸下球員身分引退的西田明央，首度在職棒執教就是在台灣，對此他表示，因為過去在日本與兄弟總教練平野惠一交流時，被他在台灣致力於推廣棒球的態度所打動，產生來台的興趣，「他真的很為選手著想，會誠懇地面對每一個人，所以我很想和他一起共事。」

生涯第一次在職業層級執教，首先面臨的是語言隔閡，西田明央表示，在透過翻譯溝通時，他對語氣與表情的傳達格外謹慎，「隊上有不少年紀比我大、或是資歷更深的球員，所以我很重視尊重，也會注意彼此之間的距離感。」

談到文化差異，西田明央有更深刻的體會，他指出，在日本通常球元會在暖身前10分鐘就準備就緒；但在台灣常常是到開始時間才集合，然後才開始準備，「會讓人感覺日本真的一直在趕時間，台灣的節奏比較慢。」

他也坦言，有時會讓人擔心，「這樣真的沒問題嗎？」平野總教練也常會詢問球員「現在幾點了」，促使大家改變時間觀念。西田明央認為，這部分仍須慢慢調整，在保留台灣的優點時，也希望能逐漸傳達日本棒球的好觀念。

談到指導理念，西田明央表示自己在球員時期，一直記著要做「讓對手討厭的事」，這也是捕手出身的他從未改變過的思維，「我把去年對戰過的投手影片全部看過，思考對手最不想被怎麼打，然後傳達給球員。」同時他也希望，自己能成為更能理解、貼近球員的教練。

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