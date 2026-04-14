中職》富邦悍將今天啟用新人陳品宏先發

陳品宏。（資料照，記者李惠洲攝）

〔記者徐正揚／新北報導〕富邦悍將今天啟用新秀左投陳品宏擔任先發投手，是他自2024年10月8日後睽違553天再於一軍登板，遞補江國豪7日下二軍的輪值空缺。投手教練許銘傑表示，今天會視狀況調整用球數，希望他能撐滿先發投手基本的局數。

陳品宏於2024年季中選秀會第4輪被富邦指名，本季只在3月27日在二軍出賽1場投3.2局， 許銘傑表示，陳品宏從春訓的調整就很不錯，因為看起來適合先發，球團依照既定計畫把他排進輪值，原本更早就要讓他出賽，受到下雨的影響一直延後。

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陳品宏去年在二軍出賽13場有10場先發，今天是他首次在一軍先發，許銘傑指出，因為是第1次在一軍先發，不會要求他投太多局數，但仍希望盡量吃下先發投手該有的局數，可以減輕中繼投手的負擔，「畢竟今天是這週的第1場比賽，不希望動用太多牛棚投手。」

許銘傑表示，陳仕朋、黃保羅2位本土先發投手開始在二軍出賽，目前已經可以投到2局，接下來會逐步拉長到4至5局，若狀況調整一切順利，不排除在4月底讓其中1人升上一軍；至於日籍投手阿部雄大，在二軍出賽3場防禦率2.40表現不錯，但暫時沒有拉上一軍的計畫。

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