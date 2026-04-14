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MLB》鄧愷威成太空人牛棚唯一亮點！美媒呼籲要更重用他：他應得的

2026/04/14 19:10

鄧愷威。（資料照，美聯社）鄧愷威。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕太空人今天系列賽遭水手橫掃狂吞8連敗，本季戰績目前6勝11敗位居美聯爐主，美媒《運動畫刊》太空人專欄仍撰文點出本季至今的3大亮點，其中台灣強投鄧愷威的優異表現，也受到關注。

《運動畫刊》撰文點出大空人本季至今3個值得關注的亮點，前2個分別為當家重砲阿瓦瑞茲（Yordan Alvarez）持續維持頂級身手，以及23歲前大物外野手史密斯（Cam Smith）大幅進步，至於第3點就是鄧愷威，美媒直言：「鄧愷威是牛棚中唯一的亮點。」

《運動畫刊》指出，鄧愷威來到太空人之前，大聯盟生涯防禦率高達7.30，但現在他的表現完全判若兩人，「這位前先發投手，去年在巨人3A繳出3.63的防禦率，也因此獲得加入太空人的機會，而他也確實把握住。」

美媒表示，目前太空人少了兩名最具壓制力的投手，整體防禦率甚至是全大聯盟最差（截至今日為6.57排全大聯盟倒數第2），在這樣的情況下，鄧愷威出賽6場累積8.1局，失掉2分都是陽春砲，僅被敲5安，送出9K、2BB，成為撐住牛棚的重要角色。

《運動畫刊》直言，太空人起初抱持著姑且一試的心態將他納入陣中，結果得到巨大回報，更呼籲：「在哈德（Josh Hader）與蘇薩（Bennett Sousa）持續復健之際，總教練艾斯帕達（Joe Espada）應開始在比賽後段更重用鄧愷威，這是他應得的。」

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