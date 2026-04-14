自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 日職

日職》棒打日本經典賽國手！台灣重砲林安可首度單場雙安、猛敲長打

2026/04/14 19:59

林安可。（資料照，取自西武X）林安可。（資料照，取自西武X）

〔體育中心／綜合報導〕效力西武獅的台灣重砲林安可，今天面對歐力士擔任先發第7棒指定打擊，生涯首度單場雙安演出，還包含1支長打，不過西武獅最終仍以1：5輸球，中止2連勝。

林安可在12日對上羅德，10局下敲出再見陽春砲，生涯第50個打席敲出首轟就是再見全壘打，幫助西武獅2：1獲勝，並賞給羅德隊洋聯最快10敗。

今天西武與歐力士展開系列賽，林安可2局上首打席於2出局一壘有人時上場，面對日本經典賽國手、左投曾谷龍平，結果對135公里外角卡特球揮空三振。4局上1出局一二壘有人時，林安可從曾谷龍平手中敲出右外野滾地安打，可惜沒能將二壘跑者送回本壘，隨後西武靠著高飛犧牲打攻下1分。

6局上歐力士換上右投横山楓，林安可在2出局壘上無人時上場，敲出左外野二壘安打，日職例行賽生涯首度單場雙安，不過下一棒長谷川信哉吞K無法延續攻勢。8局上林安可面對火球男椋木蓮，被一顆7號位151公里速球凍結三振。林安可此役4打數2安打，吞下2次三振，賽後打擊率0.245。

西武此役先發投手也是日本經典賽國手的隅田知一郎 ，主投5局被敲4支安打，投出4次三振與1次保送、1次觸身球，但因自己與隊友合計單場3次守備失誤影響，失掉5分全部都是非責失，苦吞本季首敗；歐力士曾谷龍平則是5局飆4K失1分，被敲5安、有2保送，在日本武士對決中勝出，摘下本季首勝。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中