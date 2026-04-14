日職》棒打日本經典賽國手！台灣重砲林安可首度單場雙安、猛敲長打

林安可。（資料照，取自西武X）

〔體育中心／綜合報導〕效力西武獅的台灣重砲林安可，今天面對歐力士擔任先發第7棒指定打擊，生涯首度單場雙安演出，還包含1支長打，不過西武獅最終仍以1：5輸球，中止2連勝。

林安可在12日對上羅德，10局下敲出再見陽春砲，生涯第50個打席敲出首轟就是再見全壘打，幫助西武獅2：1獲勝，並賞給羅德隊洋聯最快10敗。

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今天西武與歐力士展開系列賽，林安可2局上首打席於2出局一壘有人時上場，面對日本經典賽國手、左投曾谷龍平，結果對135公里外角卡特球揮空三振。4局上1出局一二壘有人時，林安可從曾谷龍平手中敲出右外野滾地安打，可惜沒能將二壘跑者送回本壘，隨後西武靠著高飛犧牲打攻下1分。

6局上歐力士換上右投横山楓，林安可在2出局壘上無人時上場，敲出左外野二壘安打，日職例行賽生涯首度單場雙安，不過下一棒長谷川信哉吞K無法延續攻勢。8局上林安可面對火球男椋木蓮，被一顆7號位151公里速球凍結三振。林安可此役4打數2安打，吞下2次三振，賽後打擊率0.245。

西武此役先發投手也是日本經典賽國手的隅田知一郎 ，主投5局被敲4支安打，投出4次三振與1次保送、1次觸身球，但因自己與隊友合計單場3次守備失誤影響，失掉5分全部都是非責失，苦吞本季首敗；歐力士曾谷龍平則是5局飆4K失1分，被敲5安、有2保送，在日本武士對決中勝出，摘下本季首勝。

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