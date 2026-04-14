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BCL》米爾納狂砍31分 領航猿打爆國王收2連勝

2026/04/14 20:47

領航猿米爾納（右一）攻下全場最高的31分，率隊獲勝。（記者林正堃攝）領航猿米爾納（右一）攻下全場最高的31分，率隊獲勝。（記者林正堃攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕桃園領航猿今天在亞洲籃球冠軍聯賽東亞區資格賽（BCL）小組賽迎戰新北國王，上演兩聯盟冠軍隊對決戲碼，領航猿上場球員全數得分，洋將米爾納狂砍31分，終場以110：85痛宰國王，小組賽收下2連勝。

領航猿這次BCL資格賽小組賽和香港南華、蒙古烏蘭巴托野馬和國王同組，兩隊繼上季BCL資格賽4強賽後再度正面交鋒，是首度在台灣進行，上次兩隊比賽是在蒙古登場。

領航猿前役險勝南華，首勝開張，而國王則是不敵南華吞敗，今天回到台灣力拚開胡。國王在開局打出6：2攻勢，但領航猿隨後在盧峻翔、米爾納接力得分下超車，持續保有領先優勢，而領航猿在第2節拉出一波18：2攻勢，半場打完已經取得65：34領先。

領航猿米爾納上半場攻下22分全場最高，盧峻翔、李家慷皆進帳6分本土最高；國王方面，進攻都集中在杰倫一人，他攻下17分全隊最高，但他們半場團隊命中率只有33%，第2節單節只拿11分。

第3節領航猿延續火力，盧峻翔還和米爾納上演空中接力灌籃，助隊持續擴大領先，領航猿也陸續換上替補球員，勝負大致底定。

領航猿今天登錄球員除了沒上場的白曜誠外，全員都有分數進帳，米爾納進帳全場最高米爾納，關達祐拿下本土最高10分，國王方面，杰倫攻下28分全隊最高，林彥廷12分為本土最高。

領航猿米爾納飛身灌籃。（記者林正堃攝）領航猿米爾納飛身灌籃。（記者林正堃攝）

領航猿阿提諾上籃得分。（記者林正堃攝）領航猿阿提諾上籃得分。（記者林正堃攝）

領航猿伯朗。（記者林正堃攝）領航猿伯朗。（記者林正堃攝）

領航猿關達祐。（記者林正堃攝）領航猿關達祐。（記者林正堃攝）

領航猿李家慷。（記者林正堃攝）領航猿李家慷。（記者林正堃攝）

領航猿輕鬆打大勝國王。（記者林正堃攝）領航猿輕鬆打大勝國王。（記者林正堃攝）

國王杰倫上籃得分。（記者林正堃攝）國王杰倫上籃得分。（記者林正堃攝）

國王李愷諺上籃得分。（記者林正堃攝）國王李愷諺上籃得分。（記者林正堃攝）

國王林書緯拋投得分。（記者林正堃攝）國王林書緯拋投得分。（記者林正堃攝）

國王林彥廷。（記者林正堃攝）國王林彥廷。（記者林正堃攝）

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