中職》本季第2安竟是本季首轟 李凱威：不知道怎麼打的

李凱威。（記者陳逸寬攝）

〔記者徐正揚／新北報導〕李凱威去年勇奪安打王，今年開季卻陷入「安打乾旱」，首安直到第19打席、16打數才出現，2天後首轟跟著報到，今天在新莊第2打席擊出二壘安打，不僅是他最近4場的第3安，還助味全以2：1首次超前。回顧前天的本季首轟，他竟然笑說：「我也不知道怎麼打的。」

李凱威開季連續18打席沒有安打，一度被移出先發名單，他指出，那段時間怎麼打都打不出來，嘗試很多方式還是一樣，但仍抱持樂觀心情面對比賽，「往往只要1個幸運安打，就會開了，搞不好後面也會碰到，早點發生也是好的。」

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李凱威12日重回先發名單打第6棒，2局上從郭俊麟手中轟出2分彈，助味全以2：0先馳得點，他表示，因為很久沒打全壘打，當下非常意外但很開心，「我也不知道怎麼打的，可能是開季沒什麼安打，氣憋得太久，就出去了。」

李凱威回憶，因為前幾天都沒先發，台南外野又是逆風，郭天信有1球顆打得很紮實照樣被吹回來，那個打席的風也很大，出棒後看到外野手開始退，感覺再幾步就能接到，「發現外野手一直往後跑，心裡想說『有機會安打喔』，結果就飛出去了。」

李凱威在味全打完前10場只有5場獲得先發，總教練葉君璋日前曾經表示，因為李凱威狀況調整不是很好，可能會跟劉俊緯、張政禹輪流先發，李凱威認為，先發與否跟手感調整的關聯不大，主要是春訓期間既沒比賽也沒練習影響較大，「就是良性競爭，對球隊也會比較好。」

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