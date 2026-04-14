自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

中職》本季第2安竟是本季首轟 李凱威：不知道怎麼打的

2026/04/14 21:02

李凱威。（記者陳逸寬攝）李凱威。（記者陳逸寬攝）

〔記者徐正揚／新北報導〕李凱威去年勇奪安打王，今年開季卻陷入「安打乾旱」，首安直到第19打席、16打數才出現，2天後首轟跟著報到，今天在新莊第2打席擊出二壘安打，不僅是他最近4場的第3安，還助味全以2：1首次超前。回顧前天的本季首轟，他竟然笑說：「我也不知道怎麼打的。」

李凱威開季連續18打席沒有安打，一度被移出先發名單，他指出，那段時間怎麼打都打不出來，嘗試很多方式還是一樣，但仍抱持樂觀心情面對比賽，「往往只要1個幸運安打，就會開了，搞不好後面也會碰到，早點發生也是好的。」

李凱威12日重回先發名單打第6棒，2局上從郭俊麟手中轟出2分彈，助味全以2：0先馳得點，他表示，因為很久沒打全壘打，當下非常意外但很開心，「我也不知道怎麼打的，可能是開季沒什麼安打，氣憋得太久，就出去了。」

李凱威回憶，因為前幾天都沒先發，台南外野又是逆風，郭天信有1球顆打得很紮實照樣被吹回來，那個打席的風也很大，出棒後看到外野手開始退，感覺再幾步就能接到，「發現外野手一直往後跑，心裡想說『有機會安打喔』，結果就飛出去了。」

李凱威在味全打完前10場只有5場獲得先發，總教練葉君璋日前曾經表示，因為李凱威狀況調整不是很好，可能會跟劉俊緯、張政禹輪流先發，李凱威認為，先發與否跟手感調整的關聯不大，主要是春訓期間既沒比賽也沒練習影響較大，「就是良性競爭，對球隊也會比較好。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中