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全大運划船》擺脫預賽低潮 林子宸退休戰衝出四連霸

2026/04/14 21:34

林子宸。（全大運提供）林子宸。（全大運提供）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕尋求全大運公開組男子單人雙槳艇四連霸的暨南大學林子宸，為了讓大學生涯最終戰能留下美好回憶，有些過度重視比賽結果，預賽表現不如預期，他經過一晚沉澱，透過跟自己對話，找回平常心，今天在男子單人雙槳艇划出7分19秒07，風光完成四連霸，並於隨後的男子組四人雙槳艇以6分17秒10與隊友再搶一金。

「可能是我大學生涯的最後一戰，對這場退休賽看很重，要求自己一定要有好成績。」林子宸表示，預賽賽前就感覺怪怪的，結果成績果然不如預期，昨晚就給自己心理建設，調整自己的心態，不要去影響到比賽，他笑說：「告訴自己可以的，昨晚想完，就去準備自己的期中報告了。」

林子宸今年全大運選擇參加男子單人雙槳艇、四人雙槳艇與八人單槳有舵艇，跟他大一第一次參加全大運時候的參賽項目一致，就是希望在大學最後一年，去呼應大一的初心，有心的安排，沒想到一度讓他陷入低潮，但他調整得當，包括心理、賽前熱身，讓他在決賽發揮應有實力，他說：「決賽表現很滿意，比去年全運還滿意。」

「昨天賽前對自己期待過高，今天比賽完感覺比預期更好。」林子宸強調，這兩天的心路歷程，讓自己收穫良多，也順利在今天完成兩金目標，接下來要與隊友一起努力，希望最後的八人單槳有舵艇也能跟隊友一起奪金，讓自己的大學划船生涯畫下完美句點。

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