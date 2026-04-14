中職》魔鷹寫紀錄、王柏融99轟！台鋼擊敗兄弟、近期3連勝

王柏融首局敲出生涯第99轟。（記者廖耀東攝）

〔記者林宥辰／台北報導〕中信兄本季首次出戰台鋼雄鷹拚連勝，首局鄭浩均就遭受重擊，魔鷹首局貢獻打點、王柏融3分砲，中職生涯第99轟出爐，終場8:4擊敗中信兄弟，近期3連勝。

1局上，曾子祐、吳念庭連續安打，賽前就居打點王的魔鷹，1分打點安打幫助球隊先馳得點，個人連續10場打點平聯盟紀錄，王柏融接著擊出3分全壘打，中職生涯第99轟出爐。

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鄭浩均2局上再遇上亂流，面對首位打者、賽前打擊率不滿1成的陳世嘉，鄭浩均和捕手陳統恩疑似暗號溝通過久，竟兩度發生超時，被記2壞球，在實質上僅投2壞球狀況下保送，隨後台鋼再靠陳文杰安打得分。

鄭浩均3局投出三上三下、包含2次三振，但4局再次遇到危機，首位打者王博玄二壘打，林家鋐保送、陳文杰安打造成滿壘，曾子祐保送、吳念庭安打，台鋼又添2分。

在僅投3.1局造成滿壘狀況下，兄弟決定換下鄭浩均，錢可倫生涯初登板，魔鷹揮擊外角球形成滾地球，卻幸運成為內野安打。錢可倫三振王柏融，生涯首次三振出爐，顏郁軒高飛球出局。

鄭浩均僅投3.1局失8分（7分責失），失分為生涯最多。相較之下，台鋼先發投手後勁展現十足壓制力，6局僅被擊出1安打、無失分，僅用88球，原本7局後勁仍要續投，因身體狀況因素退場。

兄弟前7局仍只有1安打，8局下，台鋼換上黃紹睿，卻被首位打者岳東華擊出二壘打，接著對宋晟睿觸身球，又保送林吳晉瑋，無人出局滿壘。台鋼換上許育銘，岳政華2分打點安打，替補上陣的張仁瑋本季首安，再次造成滿壘，陳俊秀選到保送，滿壘擠回1分，台鋼再次換投，換上王躍霖。王政順高飛犧牲打再添1分、2出局，代打詹子賢滾地球出局，才結束兄弟進攻。

王柏融首局敲出生涯第99轟。（記者廖耀東攝）

王柏融首局敲出生涯第99轟。（記者廖耀東攝）

王柏融首局敲出生涯第99轟。（記者廖耀東攝）

魔鷹。（記者廖耀東攝）

魔鷹。（記者廖耀東攝）

魔鷹。（記者廖耀東攝）

台鋼獲勝。（記者廖耀東攝）

台鋼獲勝。（記者廖耀東攝）

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