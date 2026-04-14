中職》孔念恩再見安打 富邦悍將4：3勝味全龍

孔念恩擊出2分打點再見安打。（記者陳逸寬攝）

〔記者徐正揚／新北報導〕富邦悍將今天在新莊迎戰味全龍，在最後2局兩度展現韌性，先在8局上靠葉子霆高飛犧牲打追平，9局下再由孔念恩擊出2分打點再見安打，以4：3氣走味全中止2連敗，也打住味全的3連勝，孔念恩首次在主場獲選單場MVP。

兩隊前8局形成拉鋸戰，富邦1局下靠邦力多、范國宸相繼安打先馳得點；味全2局上1出局攻佔滿壘，靠郭天信高飛犧牲打扳平，3局上靠劉基鴻、李凱威相繼安打以2：1超前；富邦8局下靠戴培峰三壘安打、葉子霆高飛犧牲打以2：2追平。

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決戰第9局，富邦9局上提前押上終結者曾峻岳，卻被郭天信、劉基鴻相繼安打攻下第3分，味全9局下派林凱威關門，1出局後先保送代打王念好，再被范國宸擊出二壘安打，孔念恩於二、三壘有人時抓第1球出手結束比賽。

富邦今天派出21歲新秀左投陳品宏擔任先發，是他繼2024年10月8日後再於一軍登板，生涯首場先發用78球投3局，被打5支安打失2分有1分責失。味全由伍鐸先發，用82球投7局，被打4支安打失1分，雖然牛棚沒能守住勝投，仍成為中職第5位達成生涯250場出賽／150場先發的投手。

孔念恩擊出2分打點再見安打。（記者陳逸寬攝）

孔念恩擊出2分打點再見安打。（記者陳逸寬攝）

邦力多。（記者陳逸寬攝）

范國宸。（記者陳逸寬攝）

郭天信。（記者陳逸寬攝）

李凱威。（記者陳逸寬攝）

戴培峰（右2）三壘安打加上葉子霆（左3）高飛犧牲打，富邦悍將追平比數。（記者陳逸寬攝）

陳品宏。（記者陳逸寬攝）

伍鐸。（記者陳逸寬攝）

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