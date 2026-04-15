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體壇》運動部來了 台灣體育班改革何去何從

2026/04/15 07:10

運動部長李洋。（資料照，記者塗建榮攝）運動部長李洋。（資料照，記者塗建榮攝）

運動部成立迄今過了7個月，李洋部長農曆年前接受商周專訪，以「不把身上弄濕，別想渡河到對岸」自居，在舉步維艱的官場裡，推動台灣體壇改革。頂著兩面奧運金牌的李部長，雖不保證一切如他所願，卻也希冀背水一戰，直言對決兩大關鍵課題：體育班及特定體育團體。下文僅先討論體育班存廢與改革議題。

體育班存廢討論已有諸多討論，以結果論，體育班制度過度向術科表現傾斜是不爭的事實，而術科成績作為唯一績效指標更是歷史共業。李洋部長拋磚引玉地提出體育班續存的前提是「教育正常化」，盼能在保障學生受教權的前提下，改革盃賽頻率、規模、以及日期選擇，並重新審視體育班的角色定位。然而，台灣脈絡下的體育班恐不只是教育正常化，讓學生到校如此簡單。

筆者憶起過去短暫投入偏鄉棒球教育志工那段時光。當時，看見偏鄉高風險家庭的失能，學校資源的短缺，身兼數職而心力交瘁的棒球教練，少數家長對於功成名就的倖存者偏誤，以及學生面對學科的挫折與無助，都足以道出，體育班要能續存，需要跳脫既存「文（學科）」、「武（術科）」的競合，重新思索運動的社會位置，以及體育班存在的意義。國際經驗恰恰說明，運動發展從來不只是體育行政的事，而是整體社會結構的問題。

舉例來說，蘇格蘭足球協會（FIFA世界排名38名）在2024年及2025年間，接連發表兩本足球青訓發展檢討報告，試著找到教育和運動發展的平衡點。該報告援引芬蘭於 2010 年起推動全國學校運動計畫例子，每 45 分鐘課堂就有 15 分鐘運動休息、活動時間，替代部分學科課堂時數。結果，該報告指出，芬蘭學生在閱讀、數學、科學的全球排名仍然名列前五。反觀蘇格蘭，學業成績低於 OECD 平均且持續下滑；同時，2至15歲兒童的過重或肥胖率更高達30%。

至於要如何重塑體育班的政策意義？蘇格蘭的青訓發展反思經驗告訴我們，一個國家能否培養出優秀的足球員，不單只是體育行政的範疇，而是取決於這個國家是否有足夠的空間讓孩童玩耍、學校是否重視體育發展、教練是否理解教育的本質、家長是否理解運動的價值、以及政府是否願意投入資源興建硬體設施。換句話說，足球發展從來就不只是足球的事，而是整個社會的事。

另一個值得深思的關鍵課題，是「快樂參與」與「專項訓練」的抉擇。甫結束的2026米蘭冬奧，美國CNN報導挪威以破紀錄的18金、41面總獎牌稱霸的秘訣，就是不放棄任何一位孩子參與運動的權利，讓孩子「快樂參與」，願意再回頭參與運動，提供孩童多方嘗試多種運動的機會、自然找到合適項目的發展路徑。

本屆冬奧奪下六面金牌的越野滑雪好手克萊博（Johannes Høsflot Klæbo）無疑是最佳的典範。他小時候一直以為自己的天分會用在足球場上。然而，經過不同嘗試後，他才發現真正的天賦在滑雪，最終成為史上最負盛名的冬奧選手。

反觀，美國近年興起的旅行棒球反倒成了「過度專項訓練」負面教材。美國兒科醫學會2024年的報告指出，70%的美國青少年運動員在13歲前常因受傷和倦怠，最終退出團體運動行列。相比之下，CNN報導更指出挪威到25歲時仍有93%的人口曾參與過某種團體運動。也就是說，台灣體壇面臨的困境，國際社會也不乏類似的討論。當國際討論早已從「要不要練」轉向「如何讓更多孩子願意持續參與」，台灣的體育班改革或許也該重新校準方向。

面對體育班存廢與改革的複雜性，相信李洋部長定能體會箇中苦楚。只是，若僅傾聽「選手語言」，恐怕難顧及議題全貌，或許部長可以試著放下完美主義的選手身段，傾聽非選手卻同樣關心體育班議題的倡議者、研究者、教育者、決策者等多元聲音，讓體育班不只是運動選手的事，更是台灣社會的事。

作者：林駿傑（國立體育大學國際體育事務碩士學位學程助理教授）

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