道奇王牌山本由伸先發戰大都會、NBA附加賽開打 今日賽事預告與轉播

山本由伸。（資料照，記者陳志曲攝）

大家早安，自由體育為您獻上今日精彩賽事預告與轉播！

MLB今天有2場轉播，洋基主場瘋狂大逆轉天使之後，不僅終止5連敗，也穩住美聯東區龍頭，如今主場再戰天使，推出火球男「天氣哥」維瑟斯（Ryan Weathers）掛帥先發，對決左投德梅斯（Reid Detmers），條紋軍團盼能留下2連勝。另一場為道奇與大都會交手，地主先發強投山本由伸對決客隊新秀麥克連恩（Noland Mclean），大谷翔平挑戰跨季連續48場上壘紀錄，而大都會則希望中止近期的6連敗，大家千萬不要錯過了。

請繼續往下閱讀...

中職共有2場賽事，爐主兄弟回洲際主場出戰台鋼雄鷹，兩隊本季第2次交手，分別推出羅戈、王維中先發，無緣本季首度連勝的兄弟，仍將重振旗鼓爭取第3勝；至於富邦悍將、味全龍本季初次交手4：3逆轉勝，悍將止2連敗，也斷龍軍3連勝，今日雙方再度對決，熱愛中職的球迷記得鎖定轉播！

NBA附加賽開打，今有2場轉播，「球三弟」小波爾（LaMelo Ball）率領黃蜂在例行賽卡住第9席，主場面臨「最強老十」熱火的強力挑戰，此役輸者就無緣季後賽提前放暑假。至於布克（Devin Booker）為首的太陽以第7名坐鎮主場，迎戰第8的拓荒者踢館，這場勝方將鎖定季後賽第7種子，戰況精彩可期。

MLB

07：00 天使 VS 洋基 愛爾達體育2台

10：00 大都會 VS 道奇 緯來育樂、愛爾達體育2台

NBA附加賽

07：30 熱火VS 黃蜂 緯來體育、愛爾達體育1台

10：00 拓荒者VS 太陽 緯來體育、愛爾達體育1台

中職

18：30 台鋼雄鷹 VS 中信兄弟 緯來體育

18：30 味全 VS 富邦 緯來育樂、愛爾達體育2台

18：30 統一 VS 樂天 DAZN 2

日職

17：00 樂天 VS 軟銀 DAZN 1

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法