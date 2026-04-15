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世界盃資格賽》盛傳和中國之戰將在瀋陽進行？籃協：會捍衛我國權益

2026/04/15 07:06

台灣男籃。（資料照，籃協提供）台灣男籃。（資料照，籃協提供）

〔記者粘藐云／台北報導〕2027年世界盃籃球亞洲區資格賽首輪第3階段將在7月份登場，台灣於7月3日作客南韓、7月6日客場對決中國。若按照上階段方式，台灣和中國一戰必須移至第3地開打，但近期盛傳，中國積極向國際籃總（FIBA）爭取，要將此戰改回中國主場瀋陽進行，目前雖尚未拍板定案，但倘若成真，將影響我國男籃的權益。

台灣這次資格賽和日本、南韓以及中國同組，上階段和中國一戰，FIBA逕自以地緣政治背景為由，將台灣於主場迎戰中國賽事移至第3地、菲律賓馬尼拉進行，我國男籃不僅失去主場球迷助威聲，球員還得承受舟車勞頓風險。

當初FIBA強調，除了上階段台灣主場賽事移至第3地外，中國主場也會比照辦理，先前有消息指出，這場兩岸大戰會在南韓舉行，甚至連城市都已經定案，只是FIBA並未來函正式公告，因此籃協也無法向媒體證實一定會在南韓開打。

另外，受到美伊戰爭影響，西亞地區資格賽上階段並未完賽，倘若戰火未能停歇，比賽可能移至東亞國家進行，種種因素都讓兩岸大戰地點跟著出現變數。

不過，近期中國籃球圈盛傳，目前中國籃協已經向FIBA提出申請，希望和台灣一戰能在中國瀋陽開打，熟知兩岸籃球事務人士表示，「近期確實不少消息指出，這場賽事會回到中國進行，他們積極籌備當中，加上FIBA大量資金和贊助商來自中國，考量種種因素，這場比賽可能不會照先前所公布至第3地進行。」

另也有消息指出，倘若按照原本說法，兩岸大戰改至南韓進行，台灣隊可以直接在南韓進行兩場比賽，兩戰之間無須跨國移動，讓中國認為台灣能因此佔到便宜。

只是目前比賽地點尚未正式拍板定案，FIBA方面也沒有正式聲明，該名人士認為，目前距離比賽尚有段時間，運動部、台灣籃協必須有積極作為，而非等到結果出爐才來應變，將無法挽回。

針對相關傳聞，籃協表示，目前尚未收到FIBA正式通知，這場比賽的確切地點為何，但協會一直都和FIBA密切保持聯繫，必定會積極爭取、溝通，捍衛我國權益。

台灣目前在小組賽中拿下1勝3負，下階段兩戰對上南韓、中國必須積極搶勝，至少得贏南韓才有可能保住晉級下一輪的機會，因此第3階段兩場賽事都相當重要，場地問題不能輕易讓步。

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