網球》艾卡拉茲回納達爾球場開胡！朝重返球王寶座邁進

艾卡拉茲。（法新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）站上以兒時偶像納達爾（Rafael Nadal）為名的中央球場，6：4、6：2 擊敗會外賽殺入的芬蘭對手維爾塔寧（Otto Virtanen），西班牙頭號種子在巴塞隆納男網賽主場旗開得勝，也朝著重返球王寶座邁進。

「能夠回到這裡，並在家鄉父老面前再次獲勝，感覺太棒了，這意義非凡。」艾卡拉茲雖於蒙地卡羅大師賽衛冕失利，直落2輸給同被譽為新世代雙雄的義大利宿敵辛納（Jannik Sinner），也跟著丟掉世界第1頭銜，不過22歲的他信心滿滿，直言會被失敗激發更多動力，「我沒有太多時間進行訓練調整，今天早上是我回巴塞隆納第一次訓練，這使得開賽很難找到手感，雖然這裡和蒙特卡羅截然不同，但我對自己的表現非常滿意，感覺狀態持續提升。」

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這項ATP500等級紅土賽事， 艾卡拉茲曾於2022年、2023年留下冠軍，地主人氣寵兒本屆初登場順利贏球，16強對決捷克對手馬哈奇（Tomas Machac ）；由於本週辛納休兵調整，而且雙方積分差距甚小，若他能第3度掄元就順勢搶回龍頭大位。「紅土之王」納達爾曾在此豪奪12冠，因此西班牙皇家巴塞隆納網球俱樂部2017年已把中央球場以他命名致意，艾卡拉茲已被視為接班人，在此出賽總會吸引爆滿觀眾。

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