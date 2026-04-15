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MLB》道奇開季又發動交易 網羅昔日費城人潛力右投

2026/04/15 08:30

麥加瑞。（資料照，法新社）麥加瑞。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕洛杉磯道奇今天與費城費城人進行交易，道奇獲得26歲潛力右投麥加瑞（Griff McGarry），費城人則獲得國際球員簽約金額度。

麥加瑞在去年12月的規則五選秀中被國民隊選中，但他沒有進入國民隊開幕戰名單，因此歸還給費城人。麥加瑞目前沒有被列入40人名單。

麥加瑞是在2021年選秀會第五輪第145順位獲費城人選進，他在2022年就火速升上小聯盟3A，該年在3A出賽7場，防禦率為9。

但麥加瑞近年遇到控球問題，本季在3A出賽5場，共投4局失4分，防禦率為9，賞4次三振，丟7次保送、1次觸身球，每局被上壘率為2.50。

麥加瑞生涯在3A出賽45場，共投52局，累積3勝5敗、平均防禦率8.48；麥加瑞生涯在小聯盟6年合計投291局，累積送出424次三振，也投出209次保送、20次觸身球。

根據費城人官網記者佐萊茨基（Todd Zolecki）的報導，麥加瑞曾在2023年名列《MLB Pipeline》評為費城人農場第3名的潛力新星，擁有很棒的球威，2022年最快丟到99英哩，但因控球問題，最終未能上到大聯盟。

此外，道奇隊近期因右投卡斯帕里烏斯（Ben Casparius）出現右肩發炎，被放進15天傷兵名單。

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