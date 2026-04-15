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MLB》坦言不適應美國生活 ERA破7的日本火球男今井達也點出差異

2026/04/15 09:00

今井達也。（資料照，路透）今井達也。（資料照，路透）

〔體育中心／綜合報導〕太空人27歲日本火球男今井達也因右手臂疲勞，進入15天傷兵名單。根據太空人官網報導，今井達也坦言，不論在場內還是場外，還不適應「美式生活」。

今井達也在今年季前以3年6300萬美元合約加盟太空人，但他開季前3戰的表現不理想，拿到1勝、防禦率高達7.27，先發3場合計僅投8.2局，共送出13次三振，也出現11次保送、1次觸身球。其中，今井達也前一場在客場面對水手，僅投0.1局失3分就遭KO。

今井達也透過翻譯表示，目前尚未適應美式生活，不只是棒球，還包含場外的生活，導致他的投球手臂出現問題。今井提到，一些看似細微的差異，實際上都讓他在適應上感到困難。

「在美國的移動方式和日本不同，還有選手用餐的時間也不一樣。」今井達也說，「在日本，球員通常回到飯店後才吃晚餐。但在這裡，球員們是在球場用餐，這也是需要適應的地方之一。」

今井達也曾提到水手主場T-Mobile Park的投球丘偏硬，他向權威美媒《The Athletic》表示，「在日本，一整季大概只會在6座球場之間移動。但在這裡，我們要跑30座球場，還得去適應各個球場的投手丘，這是我必須想辦法解決的事情，學會如何去適應這些投手丘。」

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