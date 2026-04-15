中職》前塞揚強投美女經紀人現身新莊球場 球迷熱議：他要來台灣？

鮑爾。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕前塞揚強投鮑爾（Trevor Bauer）的經紀人瑞秋（Rachel Luba）昨天現身在新莊棒球場，觀看富邦悍將與味全龍之戰。這也引起台灣球迷們議論，好奇鮑爾是否可能轉戰中職賽場。

瑞秋在社群媒體X上發文表示，「第一次體驗中職賽事，很喜歡在世界各地看棒球。讓我覺得很瘋狂的是，他們在整個半局幾乎不停地跳舞、播放音樂，甚至連投球時也是。」

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瑞秋昨天現身在新莊棒球場，也讓台灣球迷好奇，曾摘得2020年國聯塞揚獎的強投鮑爾，是否有可能轉戰中職賽場。

鮑爾今年4月與美國獨立聯盟大西洋聯盟的長島鴨隊簽約，瑞秋先前曾接受日媒《Daily》報導，除了日職球隊外，還有來自墨西哥、南韓與台灣的球隊提出報價，但鮑爾希望回到美國投球。

現年35歲的鮑爾去年重回日職橫濱DeNA，但表現欠佳，先發21場交出4勝10敗、防禦率4.51的表現，共投133.2局賞119次三振，被擊出15發全壘打。

鮑爾生涯在大聯盟10個賽季，累積83勝69敗、平均防禦率3.79。不過，鮑爾在2021年陷入家暴案風波，儘管最後未遭到起訴，但仍遭大聯盟禁賽194場、並被各隊默契封殺。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆





Crazy to me how they’re dancing and playing music nonstop throughout the inning, even while pitching! pic.twitter.com/2hc6258zPF — Rachel Luba （レイチェル・ルーバ） （@AgentRachelLuba） April 14, 2026

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