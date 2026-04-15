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全中運射擊賽南崁高中5金7銀稱霸 陳宥安單日雙破紀錄

2026/04/15 08:47

南崁高中選手陳宥安在全中運射擊賽表現亮眼。（嘉義縣政府提供）南崁高中選手陳宥安在全中運射擊賽表現亮眼。（嘉義縣政府提供）

〔記者林宜樟／嘉義報導〕今年全國中等學校運動會由嘉義縣政府主辦，射擊賽事在桃園市國家運動訓練中心公西靶場進行，歷經連日激戰賽事昨天落幕，桃園市南崁高中表現亮眼，以5金7銀的優異成績稱霸，超越上屆5金4銀2銅，選手陳宥安則在單日雙破紀錄，表現亮眼。

南崁高中選手陳宥安參加高男組10公尺空氣步槍項目，資格賽以625.8分刷新大會紀錄，決賽面對同校選手殷梓傲競爭，以249.0分再度打破紀錄摘金。

步槍混合團體賽中陳宥安與葉繐瑜搭檔出賽，對上同校組合殷梓傲、陳星菲，以622.2分奪得金牌；他從國中時期因迷惘踏入射擊領域，在全中運舞台連續突破紀錄，展現出堅持與蛻變的成長歷程。

在空氣手槍項目南崁高中王佑辰、廖可容延續優異表現，繼上屆創下560分紀錄奪金後，本屆資格賽再以570分刷新原有紀錄，決賽成功奪金完成衛冕。

南崁高中教練吳孟蓉表示，團隊近年導入高強度模擬對抗訓練，賽前邀請射擊國手返校進行實戰演練，營造決賽壓力情境；同時安排移地至公西靶場訓練，提前熟悉場地條件。在學校支持下，從器材設備到訓練環境均全面到位，使選手能專注於技術穩定發揮。

國中組賽事桃園市南崁國中由周泳霖、陳玲以奪得混合團體金牌，全隊累計2金1銀1銅；台中市中山國中張家榆、賴丞郁於步槍混合團體資格賽射出613.2分，刷新大會紀錄。

全中運射擊賽在桃園市國家運動訓練中心公西靶場進行。（嘉義縣政府提供）全中運射擊賽在桃園市國家運動訓練中心公西靶場進行。（嘉義縣政府提供）

全中運選手進行射擊賽。（嘉義縣政府提供）全中運選手進行射擊賽。（嘉義縣政府提供）

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