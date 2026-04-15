MLB》遭界外球直擊臉部！金鶯教頭多處骨折 還得6週不能擤鼻涕

金鶯總教練阿爾伯納茲。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕金鶯43歲總教練阿爾伯納茲（Craig Albernaz）昨天在比賽中，不慎被強勁界外球直擊臉部，造成右臉出現大面積瘀青、多處骨折，今天仍回到球場執教。阿爾伯納茲開玩笑說，可能會從桌上拿一頂美式足球NFL巴爾的摩烏鴉的頭盔，在休息區時戴著保護自己。

金鶯昨天與響尾蛇之戰，5局下金鶯打者J.傑克森（Jeremiah Jackson）敲出界外球，意外打中阿爾伯納茲的臉部，當下送往當地的醫院做治療。J.傑克森在該場6局下擊出滿貫砲，幫助金鶯以9比7贏球。

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阿爾伯納茲的右臉頰至少有7處骨折，還出現下顎骨折，雖然不需要動手術，下巴也不用固定住，但他目前必須嚴格遵守只能吃流質飲食，同時也不能擤鼻涕。

阿爾伯納茲說，「我接下來6週都不能擤鼻涕，因為其中一處骨折就在眼眶附近，如果我擤鼻涕，空氣可能會跑進眼睛裡。」阿爾伯納茲也提到，接下來6週只能吃流質食物，不能做任何劇烈活動。

對於是否能與裁判激烈爭論，阿爾伯納茲說，「從醫學角度來說，我大概不應該這麼做。不過等到比賽第一球投出後，我想這些就會拋到腦後。」

此外，金鶯隊找回J.傑克森這顆滿貫砲的全壘打球，J.傑克森也在這顆球上簽名、並寫上：「抱歉，兄弟」，送給教頭阿爾伯納茲。

After taking a foul ball to the face last night, Orioles manager Craig Albernaz says he has at least seven fractures in his cheek area and a broken jaw. He can only eat baby food for six weeks pic.twitter.com/NEBXcJ4aB2 https://t.co/GlVVHTinMP — Talkin' Baseball （@TalkinBaseball_） April 14, 2026

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