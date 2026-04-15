MLB》「神鱒」開轟、天使5轟重擊洋基投手群 條紋軍近7戰吞6敗

洋基先發投手維瑟斯。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕洋基與天使4連戰第2場，條紋軍先發左投「天氣哥」維瑟斯（Ryan Weathers）主投5局失5分，洋基投手群全場被擊出5發全壘打，最終以1比7輸球。

天使MVP球星「神鱒」楚奧特（Mike Trout）首局就擊出陽春砲，本季第5轟出爐。接著阿德爾（Jo Adell）、索勒（Jorge Soler）各敲陽春彈，幫助天使首局攻下3分。第5局培拉薩（Oswald Peraza）擊出陽春砲，再為天使隊拿1分。

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第6局天使古巴好手孟卡達（Yoán Moncada）擊出適時安打追加2分，第8局孟卡達轟出陽春砲，為天使隊取得7比0的領先。

楚奧特。（法新社）

洋基打線前7局僅出現2支安打，直到第8局下才靠2安，再靠萊斯（Ben Rice）的高飛犧牲打，拿到全場唯一的1分。洋基最終輸球，吞下近7戰第6敗，目前以9勝8敗排美國聯盟東區第二。

維瑟斯先發5局失掉5分，被敲5安包含4轟，賞10次三振、丟2次保送，吞本季第2敗，賽後防禦率為4.29。洋基全場有5安，「法官」賈吉（Aaron Judge）4打數1安、吞2次三振，賽後打擊率為2成34。

天使左投德梅斯（Reid Detmers）主投7局僅被敲4安，失掉1分，賞9次三振，摘本季首勝，賽後防禦率降至3.57。天使全場有12支安打，包含5發全壘打；此外，天使隊以9勝9敗排美聯西區第二。

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