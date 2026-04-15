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MLB》鄧愷威中繼1.1局賞2K、最快飆153公里 收生涯首次中繼成功

2026/04/15 11:10

鄧愷威。（路透）鄧愷威。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕太空人台灣旅美投手鄧愷威今天在第7局登板中繼，後援1.1局失1分。太空人最終以7比6擊敗洛磯，鄧愷威收下大聯盟生涯首次中繼成功。太空人也終止近期的8連敗。

洛磯打線開賽靠古德曼的陽春砲、麥卡錫（Jake McCarthy）的關鍵三壘安打拿到3分。太空人打線2局下先靠C.沃克（Christian Walker）的陽春彈追回1分，第3局靠4支安打、以及對手單局2次守備失誤，灌進6分。洛磯打線第4局、第5局各靠貝克與古德曼的陽春砲，追回2分。

太空人前6局打完以7比5領先，第7局鄧愷威登板後援，先用85.4英哩的橫掃球三振洛磯打者古德曼（Hunter Goodman），再用90英哩變速球三振卡斯楚（Willi Castro），鄧愷威讓洛磯打者T·J·魯姆菲爾德（T.J. Rumfield）敲滾地球出局，演出3上3下。

鄧愷威續投第8局，先對洛磯打者托瓦（Ezequiel Tovar）丟保送，他讓下一棒打者貝克（Jordan Beck）敲右外野飛球出局，鄧愷威又投出保送後，留下1出局一、二壘有人的局面退場。

接替投球的左投金恩（Bryan King），先被洛磯打者約翰斯頓（Troy Johnston）敲安掉1分，金恩連續解決2名打者，結束該半局。第9局太空人遇到2出局一、三壘有人的失分危機，太空人投手桑托斯（Enyel De Los Santos）用再見三振結束比賽。

總計鄧愷威後援1.1局用30球，其中有19顆好球，失掉1分，沒有被敲安，三振、保送各2次，賽後防禦率為2.79。鄧愷威也收下生涯首次中繼成功。

鄧愷威全場製造5次揮空，最快投到95.6英哩（約153.8公里）；球種方面，鄧愷威此戰用16顆橫掃球、7顆四縫線速球、5顆伸卡球，曲球、變速球各1顆。

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