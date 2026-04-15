中職》兄弟主播對王牌鄭浩均說重話 「你情緒擺前面，那我們呢？」

中信兄弟投手鄭浩均（左）、捕手陳統恩（右）。（資料照，記者廖耀東攝）

〔記者龔乃玠／綜合報導〕中信兄弟本土王牌「美美」鄭浩均昨天被台鋼雄鷹打爆，僅投3.1局狂挨9安，失掉8分追平本季聯盟最多失分紀錄，吞下本季首敗，而昨天是他生涯第3次跟24歲菜鳥捕手陳統恩搭配，場上溝通卻出現問題，導致兩度投球超時違規，鄭浩均退場時也沒跟陳統恩互動，讓中信兄弟官方頻道專職主播蔡明里說出重話，呼籲球員要以團隊為重。

當鄭浩均在2局上跟陳統恩無法在配球取得共識兩度超時，轉播單位緯來體育台球評鍾重彩就說：「配球有些出入。捕手配的球，投手不喜歡。要喊個暫停吧，這也很少見。」後來鄭浩均在4局途中退場，雖然跟其他內野手致意，唯獨沒有跟陳統恩互動，投手教練王建民還安撫陳統恩。

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即便在比賽9局下轉播單位鏡頭帶到鄭浩均跟陳統恩在場邊溝通，蔡明里看見這一幕仍對鄭浩均語重心長，「不管是不是球隊的王牌，最重要的是球員要了解，這一敗是個人的，也是團隊的，也是整個『百萬爪迷』的一敗。不是單純說我輸了，我情緒擺前面，你要想到後面有非常多人的期待。」

蔡明里直言，「大家開季悶得很，受盡其他球隊冷言冷語，現在還是幫你加油，那你把情緒擺前面，那我們的情緒要擺哪邊？就像平野說的，要以觀眾為重，而不是把個人擺前面，才知道在球場要做什麼。」

蔡明里認為，現在球員就算打不好、被打爆，球迷還是會給支持，「這沒有問題，我們本來就是後盾。但你不能順序搞錯，那就辜負『百萬象迷』長期支持。你不好受，大家這段期間更不好受，現在還在球場幫你加油。真的要珍惜啊！這不是開玩笑的。」

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